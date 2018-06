Rozbřesk: Španělská politická krize střídá italskou, trhy ale panikařit nemusí…

Napětí v třetí největší ekonomice eurozóny zvolna polevuje. President Mattarella se rozhodl, že nakonec jmenuje vládu dvou “populistických” stran - Ligy severu a Hnutí pěti hvězd. Obě strany přitom nabídly pouze drobný ústupek. Pro prezidenta nepřijatelný ekonom Paulo Savona (kriticky se vyjadřující k euru) nakonec nebude ministrem financí, ve vládě ovšem bude zastávat pozici ministra pro EU.



Trhy by poslední vývoj mohl spíše uklidnit. Strach šel na začátku týdne prudce vzhůru především z obav, že země míří k předčasným volbám, které se “zvrhnou” v neformální referendum o setrvání v měnové unii. Přitom otázka členství v eurozóně (nebo dokonce v EU) nebyla před prezidentovým víkendovým zamítnutím vlády prakticky vůbec ve hře. V tuto chvíli se tak trochu situace vrací zpátky do kolejí, ve kterých se nacházela před týdnem. Trhy mají z nové vlády obavy, ale ty se netýkají tolik systémových otázek (setrvání/vystoupení z eura) jako spíš rozpočtových plánů pro nejbližší roky. I zde má prezident nakonec ústavou dané možnosti proti příliš rozhazovačným plánům nakonec zakročit.



Na jihu Evropy i tak nemusí automaticky zavládnout klid. Dnes se ve Španělsku schyluje k hlasování o důvěře vůči premiéru Marianu Rajoyovi. V tuto chvíli se navíc zdá, že opoziční socialisté seženou dost hlasů na jeho odvolání. To by znamenalo, že skončí premiér, který španělskou ekonomiku relativně úspěšně provedl finanční a bankovní krizí, a země může ve finále uvíznout v politickém patu. Na druhou stranu španělská ekonomika nemusí budit zdaleka takové obavy jako ta italská. Patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám v eurozóně, má stále výrazně nižší zadlužení a především - Španělé jsou dnes na rozdíl od Italů o poznání více pro-evropští. Euru “fandí” přes 80 % populace, zatímco v Itálii ho více jak 40 % odmítá. I proto politické napětí ve Španělsku nemusí mít na trhy zdaleka tak “zničující dopad” (viz grafy níže).











I tak bude nakonec zajímavé sledovat, jak se popere s politickým napětím na jihu Evropy ECB. Včerejší prudký růst euro-inflace dohromady se slušným růstem dávají jasný signál - QE by mělo na konci roku skončit. Seberou k tomu ale nakonec centrální bankéři ve Frankfurtu odvahu?



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se včera spolu s uvolněním napětí vůči Itálii také zklidnila a zabydlela se dočasně v okolí 25,80 EUR/CZK. Situace v Itálii není úplně růžová, nicméně pokud napětí bude po dohodě nad vládou dál zvolňovat, sentiment na koruně by se mohl opatrně vylepšovat a měnový pár by mohl rezignovat na další pokusy o překonání pásma 25,90-26,00 EUR/CZK.



Trhy také budou vyčkávat na důležité údaje o mzdách za první kvartál (na programu příští týden). Pokud se potvrdí optimistická očekávání ČNB (růst přes 8 %), může se při současných úrovních koruny vše schylovat k rychlejšímu růstu sazeb. A to by zpětně koruně mohlo pomoci najít pevnější půdu pod nohama.



Zahraniční forex

Pozitivní korekce eurodolaru se včera zastavila, a to přesto, že inflace v eurozóně se nečekaně vrátila na cíl ECB a Itálie bude mít vládu. Nebude to přitom vláda technokratů, ale Liga severu s Hnutím pěti hvězd zasedly znovu ke stolu a sestavily jí na stejné bázi (kontroverzní euroskeptik Savona nebude ministrem hospodářství, ale ministrem pro záležitosti EU).



Existují tři důvody, proč eurodolar neletí dále vzhůru: za prvé, americká makro data zůstávají velmi silná (což potvrdí odpolední payrolls a ISM); za druhé, ve Španělsku bude dnes vyslovena nedůvěra trhy milované vládě premiéra Rajoye; a konečně za třetí, americký prezident Trump rozjel další kolo obchodní války a to i s EU. Na dovozy oceli a hliníku z Unie byla uvalena cla, přičemž to není vše, neboť americká administrativa prý uvažuje uvalit 25% clo na luxusní německé automobily.



Ropa

Včerejší den se na ropném trhu nesl ve znamení aktuálních čísel od EIA, po nichž nakonec zůstala cena ropy Brent prakticky beze změny nad úrovní 77 USD/barel. Vyšší než očekávaný pokles zásob surové ropy (-3,6 mil. barelů) byl totiž plně kompenzován dalším rekordním nárůstem americké produkce. Ta dle revidovaných měsíčních dat narostla za měsíc březen o úctyhodných 215 tis. barelů denně, celkem již na 10,47 mil. barelů denně.



Tento vývoj se zároveň odráží v rozevírajícím se spreadu mezi cenou severomořské ropy Brent a severoamerické WTI. V důsledku nedostatečné přepravní kapacity pro americkou břidlicovou ropu se tak aktuálně WTI obchoduje o více než 11 USD/barel levněji než ropa Brent, což je nejvíce od počátku roku 2015.