Ovlivní cena ropy i cestování? Prodejci radí, kdy koupit letenky

Rostoucí cena ropy se promítne nejen do konečné částky při tankování, ale ovlivnit může i cesty do zahraničí. Podle některých prodejců už začaly zdražovat letenky a v následujících týdnech ceny ještě porostou.

V posledních dvou měsících pociťují řidiči na čerpacích stanicích zdražování pohonných hmot, které má na svědomí rostoucí cena ropy a nejistá geopolitická situace na Blízkém východě. Zdražování se kromě řidičů osobních automobilů dotýká ale i cestujících v ostatních dopravních prostředcích, včetně letadel.

"Letecké společnosti se proti kolísání cen ropy pojišťují, přesto dochází v případě většího výkyvu k úpravě cen letenek. V omezené míře registrujeme zvyšování cen už nyní, v následujících měsících ale mohou letenky na kratší vzdálenosti zdražit až o stovky korun. Při nákupu letenek na mezikontinentální trasy může cena narůst řádově dokonce o tisíce korun,“ ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Že se před výkyvy cen aerolinie, ale i autobusoví přepravci, pojišťují zafixováním ceny na dlouhou dobu dopředu, upozorňuje i ředitelka sekce prodeje letenek Student Agency Věra Jaičinová.

"Většinou podobné výkyvy nemají okamžitý dopad na ceny letenek. Musí se jednat o dlouhodobější trend," uvedla Jaičinová.

Zatímco v posledním roce ceny letenek klesaly, nyní se může situace obrátit. Naštěstí pro cestující hrají svou roli i další faktory, jako je konkurence, kapacita míst a jednotlivé produkty.

"Vidíme trendy, které spíše tlačí ceny dolů, například vstup nových nízkonákladových dopravců na transatlantické lety, nasazování moderních, mnohem úspornějších letadel a obecně růst konkurence v letecké dopravě. Konkurence sílí i v Praze, letecké spoje posilují spojení do klíčových destinací, nasazují větší kapacity letadel a to se samozřejmě projevuje do příznivého vývoje cen letenek pro zákazníka," dodala Jaičinová.

Podle Trejbala se reálný dopad zdražování paliva na cenu letenek ukáže až v následujících měsících. "Cestujícím, kteří mají v plánu zahraniční cestu, ale doporučuji letenky zakoupit co nejdříve. Sníží tak pravděpodobnost, že si za letenky připlatí,“ radí Trejbal.