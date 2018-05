Pošta zase nezvládá doručovat. Chybí nám lidi, bráni se

Česká pošta má stále problémy s doručováním. Místo ve schránce končí některé zásilky na chodníku před domem, stěžují si zákazníci. Podle státního podniku je hlavním problémem nedostatek zaměstnanců.

Aktuálně chybí stovky pošťaček a pošťáků. "Je to způsobeno tím, že dnes, kdy ekonomika roste, tak na těch typových pozicích, které my poptáváme, tzn. doručovatelé, tak je prakticky nulová nezaměstnanost a je obtížné nové pracovníky sehnat," vyjádřil se k problému mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Stížnosti na doručování se množí. "Přijde paní z ulice, přinese nám obálku, která je adresovaná naší firmě, že ta obálka ležela na ulici," popsal zážitek s poštou nespokojený adresát Lukáš Čech.

"Než by u nás zazvonili, tak raději hodí lístek do schránky. Člověk je půl dne doma a nic se neděje. Na omluvu mi prostě řeknou, že to přes nějaké obtíže nestihli," dodal.

Pošta svůj slogan "Dnes podáte, zítra dodáme" přestala používat už v roce 2008. Minimálně 92 % listovních zásilek však musí být podle licence doručeno do druhého pracovního dne. Jenže zásilky se k adresátovi často nedostanou ani do týdne. Nekritičtější je to pak ve velkých městech.

Nespolehlivost poštovních doručovatelů se stala vděčným tématem na sociálních sítích. "Doufám, že výhercům bude doručovat výhru jiná společnost. Byla by věčná škoda, kdyby se takové skvosty ztratily nebo zničily," napsal na svůj Facebook adresát Karel, poté co státní pošta nedávno vyhlásila soutěž o dárkové předměty s logem firmy.

Pokud jste i vy s doručováním zásilek nespokojeni, můžete se obrátit na takzvaného poštovního ombudsmana, nebo na reklamační oddělení České pošty. Pokud ani tam neuspějete, je tu ještě Český telekomunikační úřad.