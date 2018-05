Rozhovor s Evou Vaškovou Čejkovou

Eva Čejková Vašková začala podnikat v jednadvaceti letech. Založila firmu ConPro a přitom tehdy dálkově studovala Fakultu mediálních věd na Karlově Univerzitě. Před pěti lety založila Ženy, s.r.o., největší komunitní platformu žen. Podílí se mj. na projektu Podnikavá žena a vede vzdělávací agenturu Santia. Je vdaná, má šestiletého syna Františka.

Jaké byly tvé podnikatelské začátky?

Byl to takový úlet, a to doslova. Vlastně jsem nevěděla, co chci dělat, ale věděla jsem, že nechci být zaměstnaná! Svoboda pro mě vždy byla důležitou hodnotou.

Už v 21 letech jsi založila první firmu. Kde jsi vzala ten nápad? Byla jsi na to sama?

Tenkrát mi pomohl jeden přítel, který mi řekl, ať místo OSVČ a spousty aktivit, které dělám, založím s.r.o., kam to vše sdružím. Tenkrát jsem hodně dělala produkci akcí, pořádání konferencí a začínala jsem s PR.

Co pro tebe bylo na začátku nejtěžší?

Mám pocit, že tenkrát nic, když je vám 21, tak vlastně nic moc neřešíte. Když jsem ve 30 zakládala další firmu a byla jsem v jiném stavu, tak to teprve přišly strachy!

Čím přesně se společnost ConPro zabývá?

Dneska je to spíš o tom, co dělala. Zastupovali jsme veliké značky řadu let jako je třeba Sony, Epson, Pharma Nord, Subway, SAS a řadu dalších. Bylo mi 25, měla jsem 20 zaměstnanců, 30 mio roční obrat. Neunesla jsem to a nezvládla jsem včas zareagovat na krizi a firmu prodat.

Kdy jsi založila projekt Ženy, s.r.o.?

ConPro běželo a mě to vlastně už moc nebavilo, tolik let v marketingu a PR mě trošku semlelo a přišla krize. To bylo kolem 2010. Nebavilo mě přemlouvat novináře, aby o klientech psali pozitivně, aby nám dali prostor atd. A tak jsem si řekla, že chci svou komunitu, svou platformu, své médium. No a začalo to… komunita, jak ji získat? Testování produktů, sběr dat, generování recenzí, big data, potenciál, investoři, chyby a pády střídaly úspěchy a dala jsem si to kolečko znovu. Dnes je to přesně pět let od oficiálního spuštění, přípravy byly rok předtím.

Jak Tě napadlo vytvořit zrovna ženskou komunitu? Jaké byly začátky, jaké byly plány? Vyšlo ti všechno tak, jak sis představovala nebo se to ubíralo jiným směrem?

Protože ženy rozhodují o 88 % nákupních rozhodnutí, všichni je chtějí přeci! ? Hodně věcí se měnilo pod rukama, byla to jízda, učím se dodnes. Celkově svět e-commerce byl pro mě nový a naštěstí jsem potkala ty správné parťáky. Trvalo to, ale nyní mám kolem sebe spoustu profesionálů, kteří tomu věří a máme velké plány, konečně už i pomalu odstupuji a pouštím podíly business angels a investorům, protože bez nich to neposunu tam, kam chceme.

Jak hledáš zaměstnance?

Většinou na doporučení. A pak díky velké komunitě nám skvěle fungují výzvy mezi ženy, které nám pak pomáhají doporučovat lidi ze svého okolí. Mám štěstí, že lidé v týmu jsou stabilní a umí mi také pomoci hledat a doporučovat.

Jak motivuješ zaměstnance?

Emoční inteligence. Tu zapojuji všude, a tak je to hodně o osobním přístupu. Někdy díky, někdy dárek, jindy bonus v podobě financí. A občas i bič, protože bez toho to také nejde.

Z čeho máš příjmy?

Testujeme produkty, generujeme recenze, vyzýváme ženy, aby se bavily o tom či onom tématu a šířily to internetem. Za to klienti platí. Pak navíc klasické online formáty jako bannery a PR.

Kdo ti dělá daně?

Mám již 15 let vlastní účetní Janu a externího daňového poradce.

Myslíš, že je naše legislativa nakloněná ženám podnikatelkám (nebo podnikání vůbec)?

Pořád by to mohlo být lepší.. Například úlevy na daních první tři měsíce při začátku podnikání, když skončím mateřskou a nebo jdu z UP, jenom krátká podpora, která pomůže a tím pádem nebudou lidé tak „motivovaní“, jak se vyhnout daním. Pořád je co zlepšovat, ale rozhodně si nemůžeme stěžovat. Pořád si myslím, že ČR je na žití a podnikání ta lepší varianta.

Jsi také už tři roky majitelkou portálu Podnikavá žena. Jak vznikl a komu je určený? V čem se liší od Ženy, s.r.o.?

Jsem jenom spoluzakladatelkou. Vzniklo to ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků. Je to komunita podnikatelek, oproti Ženy, s.r.o., kde jsou spotřebitelky a jsou aktivnější. Podnikatelky jsou pasivnější, hodně čtou, hledají inspiraci, ale nezapojují se. letos již po čtvrté vyhlásíme 10 podnikavých žen roku, kterým dáváme každé 10 tisíc Kč díky grantu AMSP ČR a Raiffeisenbank.

Co bys poradila ženám, které chtějí podnikat?

Udělat si pořádný průzkum trhu (hlavně ne mezi tetičkami a babičkami), využít příležitostí, které dnes jsou – mentoringové programy, různá setkání, podnikatelské soutěže. Sociální sítě a PR, které lze vytvořit na osobním příběhu.

Co je nejdůležitější, když chce žena podnikat?

Nápad, odvaha, zdravé sebevědomí a štěstí na lidi.

Jsou ženy náročnější než muži? V čem?

Jdou více po detailu a kladou větší důraz na vztahy, což je na jednu stranu dobře, ale někdy to brzdí tahu na bránu, který mají muži větší.

Jak ty si nastavuješ time management?

Každý den vstávám mezi pátou a šestou, abych se připravila na den, večery vypínám, to nepracuji. Letový režim na telefonu zapínám často i jen tak, většinou, když jsem se synem a potřebuji vypnout, což díky podnikání může být „kdykoliv“ i v průběhu pracovní doby.

Přišla i na tvůj byznys krize? V čem a jak jsi ji řešila?

Ve 2019 v ConPro ano, proto jsem už tenkrát začala uvažovat, jak se na trhu odlišit a mít svou komunitu a nebýt závislá na tradičním formátu komunikace a ostatních médiích.

Jaké jsou tvé plány do budoucna?

Hodně velké, s komunitou a přesahem sdílení recenzí a tvoření šeptandy máme veliké plány, aktuálně jednáme s velkými investory, tak se nemůžu rozepisovat více. I formát komunity stavíme už jinak, máme ve vývoji nový software a budeme ženy více motivovat k aktivitám včetně vzdělávání. Soustředíme se hlavně na regiony a tam, kde se rozhodují volby. My tady v Praze žijeme v jedné veliké bublině.

Jak skloubíš rodinu a práci? Vaříš, uklízíš, pereš….?

Vařím a uklízím, ale nežehlím a nevysávám, každý týden k nám chodí paní, která mi pomáhá a šetří spoustu času, který mohu věnovat synovi. Žijeme v Karlíně, netrávíme čas přejížděním, paní na hlídání využíváme minimálně, holt si musím jenom ráno přivstat, abych vše stihla.

Co říká na tvoje podnikání manžel?

No to by byla spíš otázka na něho, vím, že někdy ho to už nebaví, ale pořád mi fandí a takovou si mě bral, vždycky jsem hodně pracovala a svou práci měla ráda a vize měla také veliké.

Co ti dalo (a vzalo) mateřství?

Asi tedy hodně nocí beze spánku, ale jinak mi to nesmírně moc dalo. Time magament, priority a že jsou fakt úplně jiné věci na světe, než jenom řešit, kdo co řekl, proč toto nevyšlo a že mě zase někdo kopíruje.

Jak relaxuješ?

Četba, miluji chvíle o samotě a s knihou, procházky v přírodě s naší fenkou Jenny, léto u vody a samozřejmě dovolená s rodinou.

Autor: Mercedes Wimmerová