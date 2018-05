Slábnoucí koruna vrací do hry letošní až dvě zvýšení sazeb / BIG EXPERT - akcie: týden od 28. 5. 2018

Hlavní událostí uplynulého týdne na finančních trzích byla jednoznačně prohlubující se politická krize v Itálii. Po té co italský prezident odmítl jmenovat ministrem financí euroskeptika P. Savonu, vzrostla pravděpodobnost předčasných voleb. Toho se finanční trhy obávají, neboť v nových volbách by pravděpodobně populistické a protievropské strany získaly ještě více hlasů, což by byla pro eurozónu špatná zpráva.

Výše uvedené obavy investorů se mimo jiné dotkly i české koruny, která podobně jako ostatní trhy z regionu střední Evropy byla pod prodejním tlakem. Za tímto vývojem stojí jednoznačně negativní sentiment vůči všem rizikovým aktivům. Přičemž v našem regionu utrpěla největší ztráty právě česká koruna. Hodnota domácí měny postupně propadla až na úroveň 25,94 CZK/EUR. To znamená, že od poloviny dubna koruna oslabila o více než 2,5 %.

Květnová prognóza ČNB přitom operuje s průměrným kurzem koruny vůči euru ve výši 25,20. Vzhledem k tomu, že z pohledu ČNB mělo být posilování koruny jedním z hlavních kanálů zpřísňování měnové politiky, je jasné, že se vrací do hry až dvě zvýšení sazeb ještě v letošním roce. Posun směrem k dřívějšímu růstu úroků je tak reflexí vývoje koruny, jež od počátku února není schopna posílit a je téměř jisté, že za prognózou ČNB bude zaostávat i nadále. Navíc tento trend bude v nadcházejících měsících ještě umocněn zvýšeným odlivem dividend do zahraničí.

Martin Pecka, Generali Investments CEE, investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 28. 5. 2018.

Odhad pro období od 28. 5. do 25. 6. 2018 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 910 1 3 1 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ ↑ 50 15 180 2 1 2 0 0 CETV ↑ 40 84 0 4 1 0 0 ČEZ ↑ 30 551 0 3 2 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 20 948,2 1 1 2 1 0 MONETA MONEY BANK ↑ 10 77,6 0 2 2 1 0 STOCK ↑ 10 72 0 1 4 0 0 VIG 0 648,5 0 0 5 0 0 O2 C.R. ↓ -10 285 0 1 3 0 1 PEGAS NONWOVENS ↓ -10 910 0 0 4 1 0

Odhad pro období od 28. 5. do 26. 11. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 910 1 3 1 0 0 CETV ↑ 40 84 2 0 3 0 0 ČEZ ↑ 20 551 1 0 4 0 0 O2 C.R. ↑ 20 285 0 2 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 10 15 180 1 1 1 2 0 MONETA MONEY BANK ↑ 10 77,6 0 2 2 1 0 ERSTE GROUP BANK 0 948,2 0 2 1 2 0 VIG 0 648,5 0 0 5 0 0 PEGAS NONWOVENS 0 910 0 0 5 0 0 STOCK ↓ -10 72 0 1 3 0 1

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec, Martin Pecka - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jan Berka, Nichal Šoltés - Roklen Holding

- Roklen Holding Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia