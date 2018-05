Pražská burza zisky neudržela. Deutsche Bank pokračuje v tragickém výkonu a ani v USA se moc nedaří

Pražská burza neudržela zisky z dopoledních hodin a v pozdnějších hodinách, hlavně pak v závěrečné aukci, poklesla o konečných 0,33 %. Velký propad zažila akcie společnosti Philip Morris, která se celý den obchodovala nad 15 000 CZK ale v aukci propadla až na cenu 14 560 CZK. Propad o 1,62 % a může souviset s vyřazením titulu z MSCI Small Caps.



Německo dnes v průběhu dne začalo oslabovat a pouze sporadicky vidíme titul, který se drží v lehkém zisku. Naopak v tragickém výkonu z posledních dní a týdnů (možná bych měl spíše říci měsíců a let) pokračuje Deutsche Bank, která byla podle dnešních zpráv přidána na seznam rizikových bank v USA. Na to konto klesá o více než 7,5 % a už se blíží hranici 9 EUR za akcii. Index DAX oslabuje o 1 % a svoje propady v poslední hodině spíše prohlubuje. Ranní neutralitu neudržel logicky s propadem Deutsche Bank evropský bankovní sektor, který dnes klesá 1,5 %. Ještě více, a to 1,4 %, odepisují utility. Tam ale není žádná takto negativně reagující společnost.



Ani v zámoří se nepohybujeme ve výrazně pozitivních vodách, spíše naopak. Nejlépe je na tom technologický Nasdaq , který oslabuje pouze o 0,1 %. O něco hůře se daří S&P 500, kde je propad 0,4 %. A nejhorší z hlavních indexů je DJIA , s poklesem 1 %. Spojené státy dnes oznámily, že přikročí k uvalení cel na dovoz hliníku a oceli z Kanady, Mexika a Evropské unie. Washington tak zrušil dva měsíce trvající výjimku z těchto tarifů a připravil živnou půdu pro možnou obchodní válku s předními americkými spojenci.

Abychom ale nebyly pouze posly špatných zpráv, výrazně si dnes pomohly akcie General Motors, o nichž vyšla zpráva, že do jejich „Cruise Holdings“ bude fond Vision od Softbank investovat 2,25 miliardy USD.