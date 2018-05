USA uvalily cla 25 procent na dovoz oceli a deset na hliník

Spojené státy ve čtvrtek oznámily, že přikročí k uvalení cel na dovoz hliníku a oceli z Kanady, Mexika a Evropské unie. Washington tak zrušil dva měsíce trvající výjimku z těchto tarifů a připravil živnou půdu pro možnou obchodní válku s předními americkými spojenci.

Spojené státy začnou od pátku uplatňovat cla ve výši 25 procent na ocel a deset procent na hliník také na dovoz z Evropské unie, Kanady a Mexika. Oznámil to dnes americký ministr obchodu Wilbur Ross. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker označil cla za naprosto nepřijatelná. Dodal, že v příštích hodinách učiní příslušná protiopatření. "Budeme bránit zájmy unie plně v souladu s mezinárodním obchodním právem," uvedl Juncker.

Spojené státy zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. Evropská unie měla doposud z placení těchto poplatků výjimku. Ross dnes uvedl, že jednání s EU sice přineslo pokroky, ty však nebyly dostatečné k prodloužení výjimky. Dodal, že Spojené státy chtějí v rozhovorech pokračovat.

Evropská unie již dříve předložila Světové obchodní organizaci (WTO) seznam amerických produktů, na které by mohla uvalit vysoká cla jako odvetu za cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Na seznamu se nachází například rýže, brusinky, burbon, kukuřice, arašídová pomazánka či ocelářské výrobky.

V Česku podle Svazu průmyslu a dopravy ohrožují americká cla hlavně tuzemské oceláře, kteří se obávají omezení svého vývozu a přesměrování levné oceli ze třetích zemí z amerického na evropský trh, který je pro ně nejvýznamnější. Například největší české hutní podniky, Třinecké železárny a ArcelorMittal Ostrava, čekají, že jim kvůli zavedení dovozních cel na hliník a ocel klesne prodej některých výrobků do USA. Vzhledem k objemu výroby ale toto množství nebude příliš významné a dosáhne jen jednotek procent.

V případě, že by se cla do USA týkala i dalších komodit, například aut, pocítili by je i čeští výrobci autodílů. Největším obchodním partnerem ČR je totiž Německo, které výrobky finalizuje i z českých subdodávek. A čtvrtina exportu automobilů z celé EU míří právě do USA.

