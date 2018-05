Ani po roce lidé neví, kde kouřit a kde ne. Problém je se zahrádkami

Protikuřácký zákon začal platit přesně před rokem. Stále ale panují nejasnosti, kde se kouřit smí a kde ne. Debatuje se třeba o předzahrádkách restaurací, zastávkách nebo prodeji alkoholu, který norma také upravuje. Podívejte se, kde zákaz platí.

Největší diskuze se vedla a stále vede o zákazu kouření v restauracích, hospodách, barech a dalších podobných zařízení. Asi každý Čech tak ví, že když si zajde na oběd, uvnitř restaurace už si nezapálí.

Zákon naopak kouření nezakázal na venkovních předzahrádkách. A tady začínají zmatky. Zapálit si totiž nesmíte ani uvnitř veřejně přístupného prostoru, za který se považují i pasáže domů. Pokud má tedy restaurace venkovní posezení v pasáži, kouřit se tam nesmí.

Dalším problémem jsou pergoly a různé altány, které u restaurací fungují jako zahrádka. Tam se totiž kouřit nesmí, protože jde o uzavřenou nebo jen částečně otevřenou stavbu se střechou. Nejasnosti panovaly kvůli nešťastné definici v zákoně, proto muselo vše na pravou míru uvést ministerstvo zdravotnictví.

Kouřit se nesmí ani v zoologických zahradách, zdravotnických zařízeních nebo na letištích a v obchodních centrech. Zapálit si tam ale můžete na vyhrazených místech nebo v kuřárnách.

Naopak v kině, divadle, škole nebo ve sportovní hale se ani kuřárny zřizovat nemohou, proto platí zákaz všude - i pro herce na jevišti. Stejně tak si nezapálíte na místech, kde se koná ples, koncert či jiná zábavní akce, ale běžně tady neprobíhá.

Poměrně složitá jsou také pravidla pro zastávky. Ještě před zavedením tzv. protikuřáckého zákona se nesmělo kouřit na krytých zastávkách a nástupištích. Dnes už se zákaz vztahuje na všechny zastávky a ještě pět metrů za cedulí a třicet metrů před ní.

Zvláštní pravidla platí pro elektronické cigarety. Na ty se zákaz kouření v restauracích nevztahuje, ve školách, nemocnicích či obchodních centrech ale ano. Z vodních dýmek v čajovnách si stále potáhnout můžete.

Zákon ale neupravuje jen zákaz kouření. Omezuje také prodej cigaret a tabákových výrobků či alkoholických nápojů. Povinnosti tak přibyly především hostinským, kteří by měli vyvést lidi mladší 18 let, kteří jeví známky opilosti, nalévat by neměli ani dospělým, u kterých hrozí, že by způsobili škodu nebo úraz. Naopak na akcích, které nejsou určeny jen pro děti, se z rozhodnutí Ústavního soudu pít může.