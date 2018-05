OECD varuje: Globální růst se drží, ale rizika jsou vážná

Nejnovější prognózy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předvídají pokračování stabilního tempa celosvětového růstu (přibližně 4 % v roce 2018 a 3,9 % v roce 2019).

Na první pohled se v globálním hospodářství neprojevuje obchodní napětí, které v posledních týdnech mezi Spojenými státy americkými a jejich partnery eskalovalo. OECD zpozorovala, že globální růst stojí částečně na zdravých premisách, jakými jsou například oživení investic a globálního obchodu. Výkonnost zůstává vysoká ve všech částech světa: v USA se HDP meziročně zvýšil o 2,9 %, v eurozóně o 2,2 %, HDP v Číně pak dosáhlo nárůst na 6,7 % a v Indii 7,4 %. V této dynamice lze spatřovat dopady navýšení veřejných výdajů. Díky expanzi těchto výdajů tři čtvrtiny z 35 členských států OECD (členem je i Česká republika) více či méně povzbudily své akciové trhy k růstu. To má v krátkodobém horizontu přinést nové oživení. Odborníci organizace však varují ty země, jejichž ekonomika funguje naplno a takový stimul vyvolá nárůst inflace. V tom můžeme spatřovat narážku na amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož ekonomická politika vykazuje závratné rozpočtové schodky.

Růst ovlivňuje i vytváření pracovních míst. OECD očekává pokles míry nezaměstnanosti ke konci roku 2019 na 5 %. To by byla nejnižší úroveň od roku 1980. Taková hladina však v sobě ukrývá podstatná rizika. Prvním je eskalace obchodního napětí. Washington ohrožuje své partnery daněmi z oceli, hliníku a automobilů. V úterý 29. května USA uvedly, že plánují pokračovat v přípravě represivních opatření vůči Číně, a to navzdory nedávnému oznámení příměří. Možnost obchodního konfliktu již narušuje důvěru podniků. Nebylo by překvapením, kdyby prosazování protekcionistických opatření a prudký nárůst sazeb zvýšily výdaje spotřebitelů a náklady společností, což naruší provoz výrobních řetězců po celém světě.

OECD také upozornila na rostoucí ceny černého zlata. Za poslední rok vyrostl barel ropy téměř o 50 %. Pokud bude tento trend zachován, může rozproudit inflační tlaky. To by se mohlo projevit růstem dlouhodobých úrokových sazeb. Centrální banky přistoupí ke zpřísnění měnové politiky rychleji, než se očekávalo. Toto je třetí závažné nebezpečí, které uvádějí ekonomové z OECD.

Světovou ekonomiku ohrožuje nejen geopolitické napětí, které by mohlo přispět k neočekávanému narušení trhu, ale také brexit, politická krize v Itálii a přetrvávající zranitelnost eurozóny. Vlády se snaží jednat rychle. Účinky měnové politiky ale postupně ztrácí svou efektivitu a při průměrném dluhu, který se momentálně blíží 100 %, fiskální flexibilita naráží na své limity.