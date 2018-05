Bude Španělsko dalším zdrojem chaosu pro trhy?

Španělsko je další zemí, která bude zkoušet odolnost jižní Evropy. Tento týden se o to pokoušela Itálie, odkud se napětí prohnalo světovými trhy. Boj o moc nad třetí největší ekonomikou s eurem otevírá dveře k předčasným volbám, které by se mohly stát de fakto referendem o roli této země v Evropě. Španělské politické drama stojí na něčem jiném: na hlasování o důvěře vládě premiéra Mariana Rajoye.

Osou je zde vleklá korupční aféra, nazývaná případ Gürtel. Minulý týden v ní soud shledal desítky lidí vinnými z toho, že měli výhody z nezákonné „malé domů“. Konkrétně šlo o 29 podnikatelů nebo členů premiérovy vládní Lidové strany (PP), včetně několika zvolených funkcionářů. Odsouzeni byli k vysokým trestům vězení za podvody, praní špinavých peněz či za daňové úniky. Samotná Lidová strana za profitování z korupce dostala pokutu přes 245.000 EUR. Vedení lidovců už minulý týden ve čtvrtek oznámilo, že se proti verdiktu odvolá, neboť "v žádném z případů o činech nevědělo".

Kauzy, jejíž počátky se datují do roku 2013, se chopil lídr socialistů Pedro Sánchez a inicioval hlasování o důvěře vládě. Rozprava v parlamentu probíhá ode dneška; klíčové hlasování se má odehrát v pátek odpoledne. Pokud vláda důvěru nezíská, mohlo by si Španělsko po více než šesti letech s Lidovou stranou ve vládě hledat kabinet nový.

Stávající premiér má v ruce kartu v podobě stabilizace čtvrté největší ekonomiky eurozóny. Tu si Španělsko nemůže dovolit ohrozit, říká Rajoy. A s tímto tvrzení také odmítl požadavky všech hlavních politických stran, které požadovaly jeho odstoupení.

Strana Ciudadanos (Občané), která je v některých průzkumech mínění z poslední doby favoritem, ovšem hlasování o důvěře menšinové vládě zatím podpořit odmítá. Místo toho by prý podpořila jiné hlasování, kde by se do funkce premiéra navrhoval neutrální kandidát se závazkem co nejrychlejšího uspořádání voleb.

Kuloáry nicméně prosakuje, že socialistický lídr Sánchez pravděpodobně získá důvěru, kterou potřebuje k tomu, aby Rajoye v premiérském křesle vystřídal. Podporu mu vyjádřila protisystémová skupina Podemos, což je jedna ze dvou separatistických katalánských skupin. Sánchez totiž slíbil dialog s Katalánci, stane-li se v pátek premiérem Potřebuje získat ale i další velkou katalánskou stranu PdeCat a baskické nacionalisty, aby si ji pojistil.

Rétorika může napovídat, jak vyostřená situace nyní v zemi může být. Deník El País označil ve svém úvodníku Rajoyovu vládu a jeho vládnoucí stranu za „zombie“. Lidovecká odpověď? „Vláda Frankensteinů“, kterou prý opoziční lídr Sanchez povede, pokud se bude opírat to protisystémové a regionální politiky.

Politické limbo ve Španělsku existovalo naposledy před dvěma lety, kdy mu předcházely dvoje nerozhodné volby. Trvalo tehdy deset měsíců. Vyhlídky na další volby zvedají šance nového delšího období nejistoty. To ale není vyloučeno, i kdyby vláda současného premiéra nakonec důvěru získala. Opozice totiž bude pravděpodobně i potom pracovat na tom, aby Rajoyovo místo obsadila někým jiným.

