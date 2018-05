Sell in May and go away? Zítra vyprší výjimka na uvalení cel

Přestože se americkým akciím v květnu poměrně dařilo, rčení „Sell in May and go away“ je stále ve hře. Dnes by totiž americký prezident Donald Trump měl zveřejnit své rozhodnutí na uvalení cel na ocel a hliník pro EU, Kanadu, Mexiko, Brazílii, Austrálii a Argentinu. Těmto zemím zítra vyprší výjimka, kterou jim Trump prodloužil o jeden měsíc z 1. května. Dovozní cla jsou platná od 22. března a zatím dopadají pouze na Čínu.

Rozhodnutí by měl Donald Trump zveřejnit v průběhu dnešního dne, pravděpodobně až po zavření amerických burz. Očekáváme, že v případě EU výjimka nebude prodloužena, zatímco u ostatních zemí mohou být výjimky prodlouženy i na delší dobu. V každém případě lze očekávat negativní reakci akciových trhů, zejména v Evropě, což by pouze přililo olej do ohně ke stávajícímu negativnímu sentimentu.

Sagefin.cz