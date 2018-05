GER: Inflace nečekaně vysoko

Německý statistický úřad včera zveřejnil předběžný odhad pro květnovou inflaci. Podle něj rostly ceny o 0,5 % meziměsíčně a o 2,2 % meziročně. V porovnání s dubnovou (meziroční) inflací, která byla 1,6 %, jde o docela vysoké číslo a pozitivní překvapení pro trhy.



Zatím nemáme k dispozici detailní strukturu, ale podle předběžných čísel jde vysoká inflace především na vrub vyšším cenám ropy, které zvýšily ceny pohonných hmot a paliv (meziroční inflace cen energií 5,2 %). Nicméně se zvýšily i ceny služeb.



Celkový dopad tohoto čísla bych ale nepřeceňoval. Jde o nabídkový vliv, který je navíc pro německou ekonomiku (a potažmo i eurozónu) negativní. A pro ECB je důležitější vývoj jádrové inflace, která více zachycuje poptávkové tlaky v ekonomice (cyklický vývoj ekonomiky, který se centrální banka pomocí změn měnové politiky snaží stabilizovat).



A navíc eurozónu teď obchází strašák v podobě politického vývoje v Itálii, proti kterému jsou vyšší ceny ropy docela prkotina. Proto nečekáme, že by včerejší inflace měla na zasedání ECB (14. června) nějaký zásadnější vliv. Na druhou stranu ale již ECB v polovině června může oznámit, jakým způsobem ukončí program QE. Šance, že to bude skokově od října, nebo taperingem do konce roku, jsou nyní dle nás zhruba 50 na 50. Z makroekonomického pohledu jsou ale dopady obou těchto možností podobné a daleko klíčovější bude až načasování prvního růst sazeb.



Mimochodem, včera ještě vyšla data německé míry nezaměstnanosti za duben. Ta dosáhla 3,4 %, když v březnu byla 3,5 %. Jde aktuálně o druhé nejnižší číslo v EU hned na ČR, kde je míra nezaměstnanosti 2,2 %.

Jiří Polanský