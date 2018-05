Ranní glosa: Evropská inflace nabírá na tempu

Zatímco hlavním tématem pro finanční trhy zůstává i nadále Itálie a Turecko, ECB se možná přiblížila zásadnímu rozhodnutí o konci nekonvenční velkorysé politiky kvantitativního uvolňování. Podle členky výkonné rady ECB Sabine Lautenschlägerové by totiž o tomto kroku mohla centrální banka rozhodnout už během následujícího měsíce. Vyřešila by se tak konečně otázka, zda bude na podzim mezi centrálními bankéři existovat dostatečně silná vůle nepokračovat v zalévání trhů novou likviditou a zvýšila by se dokonce šance na normalizaci cen evropských dluhopisů . Tedy nejenom těch italských, které se pod tlakem nepřehledného vývoje na politické scéně staly horkým zbožím.K takovému rozhodnutí by ECB mohl pomoci i dnešní předběžný výsledek inflace v eurozóně. Prozatím se očekával nárůst meziroční harmonizované inflace v květnu na 1,6 % (po předchozích 1,2 %), nicméně už včera zveřejněná německá vyšší inflace naznačila, že ceny v EMU nejspíše rostly ještě rychleji. Růst cen v Německu totiž dosáhl 2,2 %, namísto trhem předpokládaných 1,8 %. Vadou na „kráse“ tohoto čísla je však fakt, že za ním stojí především zdražující energie , tedy především pohonné hmoty reagující na nedávné zdražení ropy na světových trzích, které navíc ještě umocnilo oslabování eura Proto bude podstatné nejenom celkové číslo inflace , které má šanci překonat dvouprocentní cíl přece jen dříve, než se původně čekalo, ale i jádrová inflace , v níž by se postupně mohly projevovat sekundární efekty dražších energií . ECB by pak mohla být spokojená, že její politika přináší zamýšlené ovoce v podobě plnění jejího hlavního cíle, a konečně by mohla zastavit i nárůst množství eur ve finančním sektoru. Nakonec rozhodně nelze tvrdit, že eurozóna strádá nedostatkem likvidity nebo že ji – až na výjimky – dusí silné euro . Trhům by se navíc dostalo konečně jasné slovo o dalších záměrech ECB a alespoň v tomto případě by bylo spekulacím učiněno za dost. Harmonizovaná i jádrová inflace zveřejněné dnes v jedenáct hodin by v tomto směru mohly leccos napovědět.