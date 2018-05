Ropa Brent opět rostla nad hranici 77 USD/barel

Po čtyřech dnech setrvalého poklesu se včera cena ropy Brent opět odrazila k růstu, a to až nad hranici 77 USD /barel. Hlavní růstový impuls přinesla zpráva agentury Reuters, že by producentské státy OPEC+ mohly postupovat v uvolňování těžebních limitů výrazně pomaleji, než se dosud předpokládalo. Spolupráce celkem 24 zemí by tak mohla pokračovat (minimálně) do konce tohoto roku, přičemž ke zvyšování produkce by docházelo postupně, dle aktuální tržní situace (tj. bilance nabídky a poptávky).Růst cen ropy naopak nezastavila čísla o zásobách od amerického petrolejářského institutu, který oznámil překvapivé zvýšení zásob surové ropy . Pokud by se však tento vývoj potvrdil i v dnešní oficiální verzi od EIA, pak by se již ceny pod výraznější tlak dostat mohly.