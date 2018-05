Kandidát na nejvíce „fake“ akcii na trhu

Pokud jsou významná média vlastněná nějakým podnikatelem, či dokonce politikem, bude to vždy vyvolávat tenze a pochyby o objektivitě jejich zpravodajství. A to snad kdekoliv na světě. Z tohoto pohledu by se tak zdálo, že nejlepším vlastníkem médií jsou buď banky, či investiční společnosti s mnoha akcionáři. Nebo ještě lépe – když jsme jejich vlastníky my. Ne v tom komunistickém smyslu „všichni vlastní všechno a nikdo tak nemá nic“. Naopak v tom kapitalistickém – když je daná mediální společnost obchodovaná na akciovém trhu. Je tomu tak například u The New York Times.



Americký prezident považuje NYT za „vlajkovou loď všech falešných zpráv“. Podívejme se nejdříve, jak si toto údajné plavidlo vede z fundamentálního pohledu. Za poslední rok si akcie společnosti zejména díky rally z počátku roku připisuje téměř 30 %, poslední tři roky jí přinesly více než 60 % návratnost. Tržby přitom byly v letech 2013 – 2016 v podstatě stabilní, určitý růst přišel až v roce 2017. Žádná raketa se nekoná ani u zisků, provozní tok hotovosti je v roce 2017 ve srovnání s rokem 2015 na polovině, volný tok hotovosti v podstatě na nule (k čemuž ovšem přispěl masivní růst investic):





Zdroj: Morningstar



Výsledky tedy rozhodně nejsou žádnou do nebe směřující raketou, což ale jen potvrzuje, v jak složitém prostředí se média obecně pohybují. Jak moc si úspěchů a neúspěchů NYT investoři cení? Kapitalizace firmy se nyní pohybuje na 3,85 miliardách dolarů. S betou na hodnotě 1,4 se tu požadovaná návratnost bude nacházet něco nad 10 %. Zmíněnou výši kapitalizace by pak ospravedlnil například stabilní tok hotovosti patřící akcionářům ve výši o něco málo vyšší než 400 milionů dolarů ročně.



Něco tu tedy podle mne nehraje. Hovoříme tu o společnosti, která čelí mnoha odvětvovým výzvám a v minulých letech spíše zápasila o to, aby udržela stagnující, či mírně rostoucí tržby. Na provozním toku hotovosti vydělala v průměru 100 milionů dolarů. Po odečtení investic jí v průměru zbylo asi 65 milionů dolarů, které teoreticky mohla rozdávat. Kapitalizace ale hovoří o tom, že firma bude vydělávat více jak šestkrát více!



Je naděje, že se hospodaření NYT prudce zlepší? V loňském roce došlo ke značnému nárůstu počtu předplatitelů NYT, což je vysvětlováno jako efekt poptávky po kvalitních informacích v Twitterové době nového amerického prezidenta. První čtvrtletí minulého roku tak firmě přineslo 348 000 nových digitálních předplatitelů, letos ale tento efekt mizí a nových předplatitelů v prvním čtvrtletí bylo jen 139 000. Na Fool.com pak ohledně dlouhodobější budoucnosti NYT poukazují zejména na následující:



1. NYT zaměřuje svou pozornost na televizi a film. NYT byl příjemně překvapen úspěchem svého každodenního zpravodajského podcastu The Daily, který debutoval v únoru 2017 a dnes se může pochlubit 4,5 miliony posluchačů měsíčně. Podcast pomohl zvýšit návštěvnost stránek a společnost se domnívá, že může použít tuto tutéž strategii s novými filmovými a televizními projekty. Přichází první celovečerní film, společnost také pracuje na rozšířeném televizním programu The Weekly, který by měl poskytnout pohled do zákulisí redakce.



2. NYT tvrdí, že má dobré vztahy s Facebookem - rozhovory s jeho vedením prý naznačují, že sice bude kladen menší důraz na zprávy v News Feedu, Facebook ale chce také pomoci propagovat důvěryhodné zdroje zpráv. Jeho šéfové prý uvedli, že NYT vnímají jako takový zdroj.



3. NYT se zaměřuje na vaření a křížovky a to prý přineslo 40 000 nových předplatitelů. Předplatné NYT Cooking bylo oznámeno zhruba před rokem v červnu 2017. Za 5 dolarů na každé čtyři týdny mají do vaření nadšení zákazníci neomezený přístup k více než 18 000 receptům z minulých i současných vydání New York Times. Křížovkové předplatné stojí asi 20 dolarů ročně za přístup ke každodenní křížovce. Tyto předplatné jsou odděleny od základních digitálních a tiskových programů



4. Fool.com pak zmiňuje i reorganizaci prostor, které NYT využívá. A možný růst příjmů spojený s nadcházejícím volební cyklem, který by mohl opět zvýšit poptávku po důvěryhodných informacích.



V hodnocení práce NYT se určitě nehoduji s americkým prezidentem. Výše uvedený výhled a valuace mi ale naznačuje, že firma má v rozvaze nějaký skrytý poklad (podotýkám, že v rozvaze firmě nesedí hromada hotovosti). Nebo NYT dokáže magickým způsobem pracovat s křížovkami, recepty a filmy tak, že z nich vytěží prudký růst toku hotovosti (návod i pro naše domácí média?). Nebo Spojené státy čeká naprostý chaos a NYT se stanou jediným médiem, které v něm bude schopno poskytovat relativně spolehlivé informace. Nebo jde o jednu z nejvíce „fake“ akcií na trhu.