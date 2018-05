Měnový trh: Pain in Spain & euro strain

Konkrétně o úvěrových spreadech se explicitně zmínil prezident Mattarella, když odmítl jako ministra financí euroskeptika Savona. Evropská elita má před sebou závažný úkol. Tím je plán, který přesvědčí italské voliče, aby v příštím kole voleb změnili své preference. Volby čekají Itálii nejdříve v září.



A jako by to nestačilo, ve Španělsku hrozí politická krize a premiér Mariano Rajoy bude v pátek čelit hlasování o vyslovení nedůvěry. Po nedávných politických skandálech, které vedly k odsouzení členů jeho strany, se Lidová strana v průzkumech propadá. Situace sice není úplně stejná jako v Itálii, protože hlavním vítězem průzkumů je polo-nacionalistická liberální strana Ciudadanos. Ta nezastává výrazný euroskeptický postoj, přesto to pro Španělsko není právě růžová situace.



Změna finančních toků v EU

Evropská unie očividně mění své priority pro financování a opouští periferii střední a východní Evropy. Nyní se rozhodla obrátit k jižním oblastem. Financial Times dnes zveřejnily článek, podle kterého získá Řecko maximální povolené osmiprocentní zvýšení finanční podpory (zřejmě odměna za dobré chování) a Španělsko, Portugalsko i Itálie také mohou očekávat výrazné zvýšení. Maďarsko, Česká republika, Estonsko a Litva naopak mohou v letošním roce čekat maximální snížení finanční podpory až o 24 %. Měny zemí střední a východní Evropy se kvůli tomuto nejnovějšímu záchvatu evropských existenciálních obav ocitly pod značným tlakem vůči slabému euru.



A situace v Turecku mezitím představuje finanční riziko pro evropské banky, které mají vůči tureckým bankám značnou úvěrovou expozici. Turecká centrální banka se tento týden rozhodla zjednodušit svůj složitý systém úrokových sazeb a tento krok byl uvítán pozitivně, takže včera se akcie TRY obchodovaly úspěšně. Klíčové je však sdělení, že Erdogan se po volbách 24. června hodlá stát ještě mocnějším prezidentem a rozšířit exekutivní pravomoci svého úřadu.



Graf: Kurz EUR/JPY

Kurz EUR/JPY se prudce propadl, protože prudký pokles globálních výnosů z dluhopisů podpořil japonský jen vůči slabšímu euru, které řeší existenciální krizi. Pohyb JPY by se mohl prodloužit, pokud se globální trhy někdy dostanou do výraznější averze k riziku po podivném období v minulých týdnech, kdy se riziková aktiva ocitla v relativně klidové zóně. Pohyb pod oblast 129,00 otevřel na grafu novou, prázdnou oblast, která by mohla vést až k hodnotě 125,00 nebo i níže, pokud bude evropská existenciální krize pokračovat a globální státní dluhopisy budou i nadále pod tlakem.

O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.