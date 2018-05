IEA: Do r. 2030 se zvýší počet elektromobilů ze 3 na 125 miliónů. Největší růst v Evropě a Číně

Podle IAE se počet elektromobilů v provozu v loňském roce celosvětově zvýšil o 54% na cca 3,1 miliónu vozidel. Podle analytiků agentury se jejich počet do roku 2030 zvýší až na 125 miliónů. Hlavním strůjcem růstu bude podpora na úrovni jednotlivých vlád pro čistější mobilitu.V Číně se počet elektromobilů v provozu zvýšil vloni o 72% na 580 000 vozů s celkovým počtem provozovaných vozidel nad 1 milión. V Číně dochází také k bouřlivému rozvoji využití elektropohonu u autobusů a dvoustopých dopravních prostředků.Největší procentuální skok o téměř 100% byl zaznamenám loni v Německu a v Japonsku.Nejvyšší tržní podíl zaujímají elektromobily v Norsku s podílem 39% na celkových prodejích a 6,4% na celkovém počtu provozovaných vozidel.Největší rozvoj se očekává v Evropě a v Číně, kde by podíl elektromobilů do roku 2030 mohl dosáhnout 23 respektive 25%.V USA bude situace o něco komplikovanější a očekává se něco jako dvourychlostní rozvoj. V oblastech jako Kalifornie bude rozvoj elektromobility horečnatý a v jiných oblastech spíše jen velmi pozvolný.Podle IEA počet tradičních dopravních prostředků někdy v období 2035-40 překročí hranici 2 miliard.