US - revize snížila růst HDP v 1Q18 o desetinku na 2,2% - nižší, ale solidnější růst

HDP Spojených států se v prvním čtvrtletí zvýšilo o 2,2 procenta (mezikvartální anualizovaná změna), tedy o desetinku méně, než ukazoval první odhad. Změna je to sice k horšímu, ale je nevýrazná, a navíc struktura růstu se revizí zlepšila. Data by proto neměla na náladu finančních trhů nijak dolehnout; pravděpodobně zůstanou neutrální.



Spotřeba domácností v prvním čtvrtletí hodně zpomalila z vysokého tempa ve 4Q, a to potvrdila také dnešní revize. Po ní činí růst spotřeby 1,0 pct (dříve 1,1). Pokles útrat za zboží dokázaly více než kompenzovat vyšší výdaje za služby.





K citelnější změně dochází na poli investic . Zatímco první odhad hovořil o 4,6procentním nárůstu výdajů na fixní investice , toto číslo bylo nyní revidováno na 6,5 pct. Tato položka proto táhla ekonomiku vzhůru silněji a naopak klesl příspěvek změny zásob. Dá se tedy říci, že po revizi vypadá růst o něco robustněji.Příspěvek zahraničního obchodu se celkově snížil při revizi dynamiky exportu směrem dolů a drobných úpravách růstu importu. Nepatrně dolů byl revidován růst vládních výdajů.Meziroční růst americké ekonomiky činí 2,8 procenta a dochází tedy k dalšímu vylepšení dynamiky, jakkoli k němu notně přispěl slabý začátek loňského roku. 2,8 procenta čeká trh od amerického HDP i za celý letošní rok, ovšem srovnávací základna se bude zhoršovat a uvedený odhad považujeme spíše za optimistický.