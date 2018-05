Vláda navrhuje posílení práv klientů směnáren

Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 30. května 2018 schválila návrh novely zákona o směnárenské činnosti, jejímž cílem je posílení ochrany zákazníků před nekalými praktikami směnáren. Vláda se také chce aktivně vložit do projednávání nové evropské kosmické legislativy. Cílem České republiky bude v rámci tzv. kosmického balíčku posílit roli agentury GSA, která má sídlo v Praze.

Novela zákona o směnárenské činnosti, kterou vláda schválila a předloží Parlamentu, přináší několik zásadních změn, které zvýší práva klientů směnáren. Jde především o turisty ze zahraničí, kteří jsou častým cílem podvodného jednání některých směnárníků.

Podle předložené novely budou mít zákazníci nově právo při směně do 1 000 eur do dvou hodin od provedení směnárenského obchodu od smlouvy odstoupit. Vláda chce také zavést přísnější pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů. Zveřejňování tzv. VIP kurzů v provozovně formou výhodnějších směnných kurzů bude nově zakázáno, směnárník ale bude mít možnost dohodnout se na výhodnějším směnném kurzu se zákazníkem individuálně. Zakázáno bude také požadování poplatku za provedení směnárenského obchodu provozovatelem s výjimkou směny mincí a šeků. Další detaily návrhu naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

„Myslím si, že tato změna určitě pomůže k lepší pověsti naší země, a především hlavního města Prahy, u turistů,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš.

Vláda Andreje Babiše rovněž odsouhlasila, že vyvine maximální úsilí na diplomatickém poli, aby v rámci projednávání nové evropské legislativy, která se týká evropských kosmických programů (tzv. kosmický balíček), dosáhla posílení pozice agentury GSA. Ta od roku 2012 sídlí v Praze. Pokud by se podařil záměr převést pod ni řízení veškerých kosmických aktivit EU (o něž se dělí s Evropskou kosmickou agenturou ESA), značně by to posílilo i geopolitickou a ekonomickou pozici ČR v oblasti kosmických aktivit v Evropě i ve světě. O budoucnosti evropského kosmického programu by se mělo rozhodnout 6. června, druhou alternativou je zachování stávající organizační struktury s důležitou rolí ESA.

„Zítra navštíví agenturu místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Chceme bojovat za větší kompetence této agentury. Mohla by do budoucna zaměstnávat až 700 lidí. Sám se těchto jednání zúčastním a určitě budeme lobbovat u Evropské komise, aby právě GSA byla podpořena v rámci evropského rozpočtu,“ uvedl premiér Babiš.

Vláda také schválila novelu zákona o poštovních službách, která upravuje způsob financování poštovních služeb. I pro roky 2013 a 2014 mají být tzv. čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž hrazeny přímými platbami ze státního rozpočtu.

„Pošta za tyto dva roky celkově dostane 800 milionů korun. Jsou rozděleny na 200 milionů v roce 2018, 300 milionů v roce 2019 a 300 milionů v roce 2020. Do vedení České pošty má nastoupit nový generální ředitel. My očekáváme, že konečně pošta bude mít nějakou vizi a strategii. Ztratila podíl na trhu, jsou tam hrozně nízké platy zaměstnanců a doufáme, že bude i transparentně nakupovat všechny věci,“ prohlásil premiér Babiš.

Ministři schválili rovněž zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017. Ministerstvo vnitra v ní mj. konstatuje, že v loňském roce došlo na českém území k dalšímu poklesu kriminality. Policisté zaevidovali 202 303 trestných činů, což znamená meziročně o 7,3 procenta méně. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů za posledních minimálně 15 let. Česká republika je už několik let za sebou hodnocena jako 6. nejbezpečnější země na světě.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-30-kvetna-2018-166231/