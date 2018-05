Proplácení prvních dní nemoci i alimenty od státu jsou opět ve hře

Poslanci dnes dali šanci obnově proplácení prvních tří dnů nemocenské. Tedy bodu, který je i v programovém prohlášení případné menšinové vlády hnutí ANO a sociálních demokratů. Na programu je i další návrh ČSSD na zavedení zálohového výživného.

Novela, která má zrušit takzvanou karenční, dobu přečkala hlasování o zamítnutí, které požadovali především poslanci ODS a TOP 09. Nyní bude obnovu proplácení prvních tří dnů nemocenské posuzovat hospodářský a sociální výbor.

Proplácení by mělo podle návrhu začít od července příštího roku, nemocní by měli dostávat 60 procent platu. Kompenzace zaměstnavatelům by měla ještě projednat vláda. Ovšem zrušení karenční doby se netýká jen zaměstnanců, ale například i vojáků, policistů, hasičů nebo jiných příslušníků bezpečnostních sborů.

Sociální demokraté dnes přicházejí i s návrhem na zavedení zálohovaného nebo náhradního výživného. To by podle ČSSD mělo pomoct zejména matkám samoživitelkám, kterým bývalý partner neplatí alimenty, případně otcům ve stejném postavení.

Za neplatiče by totiž zaskočil stát, peníze poskytl a nedoplatek následně sám vymáhal. O dávku od státu by mohl rodič žádat po dvou měsících, ve kterých nedostane alimenty vůbec nebo jen jejich část. K tomuto návrhu zaujala vláda neutrální stanovisko, a to i proto, že zatím není jasné¨, jak by měl stát peníze po dlužníkovi vymáhat.