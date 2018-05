Soros prorokuje EU chmurnou budoucnost

Rychlý růst amerického dolaru společně s odlivem kapitálu z „emerging markets“ (tedy z rozvíjejících se trhů) by mohl vést k další velké finanční krizi. Myslí si to známý finančník George Soros, který se tak snaží varovat Evropskou unii před rozpadnutím.

„Vypovězení dohody s Íránem a kolaps Transatlantické aliance mezi USA a EU budou mít významný negativní efekt na evropské ekonomiky a způsobí mnoho problémů,“ prozradil George Soros při svém projevu v Paříži. „Vypadá to, že směřujeme k nové finanční krizi,“ dodal.

Tvrdé miliardářovo varování přichází v momentě, kdy vertikálně vzrostly výnosy z italských dluhopisů na několikaletá maxima a hlavní rozvíjející se trhy v Turecku a Argentině čelí obrovským ekonomickým problémům a velké inflaci. Turecká lira i argentinské peso během posledních týdnů zažívají masivní výprodeje.

Sorosovy negativní prognózy však tímto nekončí: „Vše, co se v EU mohlo pokazit, se opravdu pokazilo.“ To je reakce především na problém migrace a politiku některých členských zemí, kde se k moci dostávají různé populistické politické strany. Maďarský finančník také očekává další zmenšování EU, a to hlavně kvůli brexitu, v jehož rámci Evropskou unii opustí Velká Británie. Podle Sorose rozpad celé EU není již jen prázdnou hrozbou, nýbrž krutou realitou.

Finančník se však v projevu neomezil pouze na kritiku a snažil se navrhnout řešení, která by mohla EU pomoci. Řadí mezi ně například tzv. Marshallův plán pro Afriku, podle kterého bude EU do kontinentu investovat 30 miliard eur ročně a výsledek by měl přinést snížení přílivu migrantů. Další možnost spatřuje v radikální transformaci samotné EU. Té by podle něj prospělo opuštění podmínky, která zavazuje každou členskou zemi k bezpodmínečnému přijetí společné měny euro.

„Projekt společné měny má mnoho problémů. Nemůžeme dopustit, aby se unie kvůli nim rozpadla,“ komentoval situaci Soros.

Euro se vůči dolaru dostalo pod úroveň 1.16 a nachází se skoro na ročních minimech. Politické krize v Itálii a ve Španělsku vytváří na měnu silný tlak. Podobná je ve zmiňovaných zemích i situace s dluhopisy. Nedaří se ani akciím, které v časech krize zažívají prudký propad.