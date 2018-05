IEA: Počet elektromobilů loni vzrostl o 57 %

Počet elektromobilů na světových silnicích se loni zvýšil o 57 procent na rekordních 3,1 milionu, z toho 40 procent vozů na elektrický pohon jezdilo v Číně. Uvedla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Pro další rozvoj je však podle ní nezbytný další výzkum i podpora.



Prodej elektromobilů se loni vyšplhal na více než milion, což je také nový rekord.





Jakkoli výzkum a vývoj, politická podpora, investice do nabíjecích stanic i zlepšení ve výrobě přinesly nižší náklady na baterie i zvýšení jejich kapacity, tento komponent je stále hlavní nákladovou zátěží. Na podporu rozvoje elektromobility je zapotřebí další finanční podpora, jako jsou slevy, daňové úlevy nebo výjimky, uvádí ve své zprávě IEA.



Vzhledem k vládní podpoře a nasazení automobilek je zřejmé, že rozmach automobilů na elektrický pohon v dalším desetiletí neochladne. Agentura odhaduje, že do roku 2030 bude v provozu 125 milionů elektromobilů, a pokud se politici větší měrou zasadí o plnění globálních cílů v ochraně klimatu, může tento počet vzrůst až na 220 milionů.



Orientace na elektromobily přinese vyšší poptávku po některých materiálech, zejména kobaltu a lithia, používaných v lithium-iontových bateriích. Poptávka po kobaltu bude podle IEA v roce 2030 desetkrát vyšší než teď, v případě důraznější politiky až 25krát vyšší.



Co se týče spotřeby elektřiny, růst počtu vozidel na elektrický pohon se zatím prakticky neprojevil. Rozvoj elektromobility však přinese také vyšší poptávku po elektřině i zátěž na rozvodné sítě.

Ze zprávy IEA také vyplývá, že expanze elektromobility se napříč jednotlivými trhy velmi liší. Primát má Norsko, které je z hlediska prodeje elektromobilů nejvyspělejším trhem na světě.

Zdroje: IEA, ČTK