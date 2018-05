V Itálii začíná přituhovat - předčasné volby by dále posílily pozici populistů

Italská vládní eskapáda začíná trhy dost znervózňovat. Včera to bylo patrné napříč celým světem, když akciové trhy výrazně ztrácely. Investoři se tak děsí posloupnosti vládní krize – italská finanční krize – problémy eurozóny – hospodářská recese. Náladě příliš nepřidává možné urychlení předčasných voleb . Objevují se zprávy, že by hlasování lidu mohlo proběhnout již v červenci. S ohledem na stávající průzkumy jsou z toho trhy nervózní. Z šetření totiž vyplývá, že na podpoře získála zejména Liga Severu a pevnou pozici drží Hnutí pěti hvězd. Právě ony představují hlasité kritiky evropského uspořádání. Není tudíž příliš jisté, jakým směrem by se v případě vítězství ve volbách vydaly. Se silnějším mandátem by síla jejich pozice při nátlaku na Brusel narostla. Opět se tak jednou ukazuje jedna z nevýhod společného uspořádání – nehomogenita. Suverénní státy chtějí vykonávat suverenní politiku. Často však zapomínají, že úspěch evropského projektu vyžaduje i jistou dávku soudržnosti. Představa „vezmu si to nejlepší a věci, co nechci, dělat nebudu“ je zcestná. Ano, Evropská unie není dokonalá. Pořád ale má své opodstatnění. Namísto neustále tendence štěkat by populisté mohli přijít s návrhy na reformaci (třeba to mají v plánu?). Protože, a na to nezapomínejme, Itálie stejně jako i další případným vystoupením ze struktur, či v extrémním scénáři při rozpadu, budou tratit. Už nyní jižanský stát sklízí „plody“ finančního trhu, který mohutně vyprodává státní dluhopisy . Financování růžových plánů antiestablishmentových stran se v takovém scénaři notně zkomplikuje.

Jan Šumbera