Cestování autem: Povinná výbava v Evropě

Vyrážíte do ciziny a nevíte co je součástí povinné výbavy v zahraničí? Přinášíme vám ověřená aktuální data. Víte například to, že ve Španělsku musíte mít dvoje dioptrické brýle nebo v Belgii musí nosit motorkář předepsané oblečení či to když zaparkujete vozidlo v Estonsku v kopci, tak ho musíte zajistit klínem? Na veškeré odlišnosti v povinné výbavě jsme se zaměřili a udělali pro vás komplexní přehled.