Apple bude údajně používat výhradně OLED displeje - akcie Coherentu rostou

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Agentura Bloomberg s odvoláním na jihokorejské Electronic Times uvedla, že Apple bude údajně v nových modelech využívat výhradně displeje s technologií OLED. Tuto informaci se bohužel nepodařilo ověřit do dnešního rána u žádného ze zdrojů (především Apple ). Reakce analytiků je poněkud opatrnější a jsou zmiňovány pochyby, že by Apple využíval jen OLED technologii. Důvody jsou, že je poměrně dražší než doposud hromadně využívaná LCD (údajně dvojnásobně) a téměř výhradním dodavatel pro špičkové telefony je Samsung, který je však využívá i pro své výrobky. Tady by pak vznikal přetlak poptávky po nabídce vzhledem k objemům, které prodává Apple a možnosti dodávek ze strany Samsungu. Akcie Coherentu včera přidaly 6,5 % d/d. Jen připomínáme, že Coherent je jedním z dodavatelů komponentů pro OLED displeje. Dřívější zpráva, která zpochybňovala výraznější využívání OLED displejů způsobila výraznější propad ceny akcií titulu.