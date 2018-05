Rozbřesk: Panika na italském trhu dluhopisů. Čím déle vydrží, tím hůře pro...

Je-li na trhu panika, tak není nic horšího, než rádoby rázná prohlášení politiků či vyloženě utilitární prohlášení šéfů hedgeových fondů. Přesně do takové kategorie patří včerejší komentáře komisaře Evropské komise Oettingera o tom, že “trhy (Italy) naučí”, či varování legendárního spekulanta Sorose, že Evropu čeká ohromná finanční krize. Když k tomu připočteme spekulace o tomu, kdy vlastně předčasné volby v Itálii budou (spekuluje se dokonce o 29. červenci), není se ani co divit, že italský vládní dluh se prakticky ocitl na kolenou.



Právě termín předčasných voleb v Itálii je v dnešní situaci asi tou nejzajímavější informací pro subjekty v okolních ekonomikách a tvůrce hospodářské politiky jako jsou třeba centrální bankéři. Není totiž pochyb o tom, že předčasné volby budou chtě nechtě referendem o euru a EU, tak jako tomu bylo v případě Řecka před několika lety. Ať už přitom nové volby v Itálii dopadnou jakkoliv, tak čas do nich bude každopádně naplněn velkou nejistotou, což se bude promítat do vyšších rizikových prémií. Jinak řečeno, nemalá část eurozóny bude čelit utaženým finančním podmínkám, přičemž toto období se nebude počítat na dny jako po hlasování o Brexitu, ale půjde minimálně o měsíce.



Přísnější finanční podmínky přetrvávající delší dobu se samozřejmě podepíší na růstu eurozóny a tím pádem se zpožděním i na inflaci. Naše modelové simulace naznačují, že pokud takto vysoké rizikové prémie u vládního dluhu setrvají do konce roku, pak růst HDP eurozóny zpomalí na 1 % (z dnešních 2,5 %), přičemž inflace (na trvalo) zakotví 1,5 %. Pokud by se takto pesimistický scénář skutečně v eurozóně realizoval, tak to pochopitelně není dobrá zpráva pro středoevropské ekonomiky, což možná také vysvětluje, proč jsou regionální měny tak slabé.





Italské napětí se včera začalo podepisovat nakonec i na české koruně . Ta dobře snášela počáteční výprodeje italských aktiv, když ale napětí nabralo na síle, tlak nevydržela. Při vyšším napětí investory sázející na zisky koruny už moc neuklidňuje vidina natahující se měnové expanze v eurozóně, ale z opatrnosti vyklízejí všechny spekulativní pozice (v korunách jich po vypnutí intervencí stále podle odhadů zůstávají desítky miliard eur ). Měnový pár včera prorazil 25,90 EUR/CZK a pokud se napětí v Itálii nezklidní, můžeme dnes testovat 26,00 EUR/CZK Včera italský trh s vládními dluhopisy zachvátila regulérní panika, která rizikové prémie vyhnala do úrovní, kdy Řecko krachovalo, resp. spouštělo kapitálové kontroly. Jasnou obětí na hlavních devizových trzích se logicky stalo euro , které dále dramaticky oslabilo jak proti dolaru , tak proti bezpečnému švýcarskému franku (do nějž sever Itálie zřejmě směřuje své úspory). Euro , ale i další středoevropské měny, jsou nyní rukojmí situace v Itálii . Makroekonomická data (jako třeba německá či polská inflace , resp. americký ADP ) report mohou být sice zajímavá, ale trhy budou nyní daleko více hltat informace o přesném datu předčasných voleb Itálii , či jak se politici Ligy severu postaví k vystoupení z eurozóny. Brent si připisuje další lehké ztráty, které ji dostávají pod 75 USD /barel. Nic platná tak není ropným býkům spekulace a možném odstoupení Íránu od jaderné smlouvy, které by teoreticky mohlo ještě zvýšit napětí v blízkovýchodním regionu. Trh se totiž v současné době soustředí spíše na příběh postupného uvolňování těžebních limitů kartelu OPEC+, respektive konkrétního objemu produkce, jenž bude na trh po červnovém zasedání uvolněn.Wall Street zahájila včera poklesem o několik desetin procent v souvislosti s nejistou politickou situací na jihu Evropy Dow Jones ztratil necelých 1,6 %, následovaný širším indexem S&P 500 -1,1 %. Ne již tak dramatickou reakci zaznamenal technologický Nasdaq -0,5 %.Panické výprodeje včera nejvíce odnesl bankovní sektor nejen v Evropě . Americké finanční instituce si vedly velice obdobě. Jmenovitě pak Morgan Stanley (-5,75 %), JP Morgan Chase (-4,27 %) a Bank of America (-3,98 %). Pod větší tlak než zbytek trhu se dostaly akcie automobilky Fiat Chrysler (-4,15 %) s ohledem na nižší očekávání prodejů za květen.