ECB by mohla v červnu oznámit konec nákupů aktiv a za rok začít zvyšovat sazby, řekla členka vedení

Evropská centrální banka (ECB) by mohla již příští měsíc rozhodnout o tom, že v letošním roce ukončí nákupy dluhopisů, kterými se snaží podporovat hospodářský růst a inflaci v eurozóně. Kolem poloviny příštího roku by pak mohla zahájit zvyšování úrokových sazeb. Uvedla to členka Výkonné rady ECB Sabine Lautenschlägerová.



"Červen by se mohl stát tím měsícem, kdy se jednou provždy rozhodne o postupném zastavení nákupů aktiv do konce letošního roku," citovala Lautenschlägerovou agentura Reuters. Vedení banky bude o dalším vývoji měnové politiky jednat na zasedání, které se uskuteční 14. června.





ECB již od ledna snížila měsíční objem nákupů dluhopisů na 30 miliard eur (777 miliard Kč ) z předchozích 60 miliard eur . Na dubnovém zasedání banka podle očekávání ponechala své základní úrokové sazby beze změn a nepřikročila ani k úpravě programu nákupů cenných papírů. Potvrdila, že do konce září bude pokračovat v nákupech dluhopisů v měsíčním objemu 30 miliard eur . Zopakovala také, že je v případě potřeby připravena tyto nákupy prodloužit.