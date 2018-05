Uber se mění a ostatní technologičtí giganti by tomu měli věnovat velkou pozornost

Výkonný ředitel společnosti Uber Dara Khosrowshahi má pro celé technologické odvětví jeden prostý vzkaz: Budete se chovat zodpovědněji, nebo přijde utaženější regulace. Uber dobře ví, o čem je řeč. Zjistil to tou nejtěžší cestou. Khosrowshahi se do jeho čela dostal minulé léto, od té doby řeší nakupené problémy a snaží se najít dohodu s řadou vlád, radnic měst a se zástupci taxislužeb, se kterými se dříve setkával spíše před soudem než za jednacím stolem.



„Digitální společnosti, které budují nové platformy, si musí být vědomy moci, kterou tyto platformy získávají, a obsahu, který na nich je,“ tvrdí ředitel Uberu. A dodává, že pokud potřebné změny nepřijdou z popudu samotných firem, provedou je vlády, „svou roli budou hrát i regulátoři, protože na to mají právo.“





Tato slova zaznívají v době, kdy politici i veřejnost vyjadřují stále větší obavy z toho, jakou roli ve společnosti hrají velké firmy jako Google, Facebook či právě Uber. Jejich služby využívají denně miliardy jednotlivců a v současné době mohou být zneužívány různými podvodníky i agresivními vládami, které jejich prostřednictvím chtějí prosazovat své zájmy.Uber a jeho služby čelí velké opozici zejména v Evropě a jeho vedení se proto snaží najít nový podnikatelský model, který by nevyvolával odpor vlád a části společnosti. Mimo jiné se tak snaží spolupracovat s některými taxislužbami a posilovat partnerství s městy. Navíc jde cestou zvyšování bezpečnosti cestujících a snižování emisí. Bývalý šéf Uberu Travis Kalanick byl známý svou nekompromisností, Khosrowshahi je otevřenější a ochoten naslouchat druhým.Podle Politica se nyní valuace Uberu nachází na 61 miliardách dolarů a tudíž v tomto ohledu předčí většinu obchodovaných evropských společností. Jeho strategií bývalo „obsadit trh a otázky si klást až později“. Tato strategie ale vedla k nejednomu sporu s politiky, kteří to považovali za podvádění a nerespektování zákonů a pravidel. Khosrowshahi ale tvrdí, že se firemní kulturu snaží změnit.Nedávno například oznámil, že bude poskytovat pojištění přibližně pro 150 000 nezávislých řidičů v Evropě , kteří podnikají pomocí jeho platformy. Pojištění by mělo mimo jiné pokrývat úrazy utrpěné během práce pro Uber. Podle společnosti je to krok směrem k eliminaci „občanů první a druhé kategorie“ a poskytnutí toho, „na co jsou lidé v Evropě zvyklí.“ Pokud chceme být v Evropě , potřebujeme Německo, Španělsko a snad i Itálii . Jestliže chceme, aby nás tam někdo poslouchal, musíme naslouchat i my. A to nyní chceme právě v Německu. Nebude to úplně dokonalé, ale zlepší se to,“ řekl Khosrowshahi před svou cestou do Berlína, která je naplánována na příští měsíc.Zdroj: Politico