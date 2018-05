Sentix: Předpoklad rozpadu eurozóny se kvůli Itálii zvyšuje

Počet investorů, kteří v příštích měsících očekávají odchod minimálně jedné členské země z eurozóny, se kvůli politické krizi v Itálii výrazně zvýšil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sentix. Takzvaný index rozpadu eurozóny se v květnu více než zdvojnásobil na 13 procent z dubnových 6,3 procenta.



Index je založen na průzkumu mezi zhruba tisícovkou investorů. Jeho hodnota zůstává hluboko pod rekordními úrovněmi nad 70 procent, na které se index vyšplhal v roce 2012. Tehdy to bylo v důsledku dluhové krize v eurozóně.





"Rozruch kolem sestavování vlády v Itálii , kde chtějí euroskeptické strany Liga a Hnutí pěti hvězd vytvořit koalici, vylekal dluhopisové trhy," uvedl analytik Manfred Hübner ze společnosti Sentix, kterého cituje agentura Reuters.Průzkum ukázal, že odchod Itálie z eurozóny teď očekává 11,3 procenta investorů, zatímco v dubnu to bylo 3,6 procenta. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny.Designovaný italský premiér Giuseppe Conte se v neděli vzdal jmenování do funkce. U prezidenta Sergia Mattarelly totiž neuspěl s návrhem na sestavení vlády. Prezidentovi vadil euroskeptik Paolo Savona, který měl být ministrem financí a u něhož se prezident obával, že by se mohl pokusit dostat Itálii z eurozóny.Prezident pak v pondělí pověřil sestavením vlády ekonoma Carla Cottarelliho, který v minulosti pracoval na vedoucích postech v italské centrální bance a v Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Předpokládá se však, že Cottarelliho vláda nezíská důvěru parlamentu a zemi jen dovede k předčasným volbám