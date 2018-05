OECD: Plné 3/4 členů opírají své ekonomiky o nějakou formu stimulace

Podle generálního tajemníka OECD Jose Gurii je globální ekonomický růst stále velmi závislý na podpoře politiků a centrálních bank. Plné 3/4 členských zemí své fiskální politiky stále ještě opírá o nějakou formu stimulace. To podle jeho slov znamená, že ekonomický růst je stále a především závislý na politice.Také měnová politiky centrálních bank zůstává i nadále velmi rozvolněná především v Evropě a v Japonsku. Ekonomický růst stále není samostatný a je závislý na různých podporách a stimulacích. Bez nich by ekonomiky v lepším případě pouze stagnovaly či přímo klesaly, což naznačuje, že doposud nebyly provedeny potřebné strukturální reformy.Mezi hlavní stimuly Guria zařadil nízké úrokové sazby , veřejné výdaje a snižování daňové zátěže.OECD pro tento rok očekává globální ekonomický růst na úrovni 4% oproti loňským 3,7%. Vyšší růst postupně tlačí na normalizaci měnových podmínek a na růst základních úrokových sazeb . Pokud by "normalizace" probíhala příliš rychle případně příliš razantně, mohlo by to výrazným způsobem ohrozit celkové oživení.Guria zmínil také růst napětí v oblasti mezinárodního obchodu. Naštěstí se zatím více "chřestí řetězy a cení se zuby". Tajemník vyjádřil přesvědčení, že hlavním problémem všeho obchodního pnutí je celková nadprodukce. Pro řešení problému je tedy třeba vypořádat se nejdříve s tímto fenoménem a ne pouze s jeho projevy.