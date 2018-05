Itálie na trzích

Euroví býci si na svou chvíli budou muset zřejmě ještě nějaký čas počkat. Alespoň tak to vypadalo na začátku nového týdne, kdy společná evropská měna oslabila vůči dolaru na nejslabší hodnotu letošního roku. Proč? Hlavním katalyzátorem byl politický chaos v Itálii.

Začneme-li popořadě, během víkendu se designovaný italský premiér Giuseppe Conte vzdal jmenování do funkce. Hlavním důvodem bylo odmítnutí ze strany italského prezidenta Sergia Mattarelly jmenovat na post ministra financí ekonoma Paola Savonu. Mattarella tento krok odůvodnil Savonovým euroskeptismem, za což si vysloužil kritiku ze strany Hnutí pěti hvězd i Ligy severu. Situace dospěla dokonce k tomu, že druhá jmenovaná strana pohrozila zahájením procesu odvolání prezidenta.

Suma sumárum, Itálie se tak vypravila na cestu k předčasným volbám, které by se mohly odehrát letos na podzim. Do té doby byl sestavením úřednické vlády pověřen ekonom Carlo Cottarelli, avšak podle vyjádření nejsilnějších stran nebude jeho mandát trvat déle, jelikož toto politické vedení potřebnou důvěru parlamentu, jak se zdá, nezíská. Naopak o něco lépe oproti předchozím volbám by mohla skončit Liga severu, které se dle informací serveru TG La7 daří získávat voliče na úkor Hnutí pěti hvězd.

Celkově se tak euro včera přiblížilo až téměř k hranici 1,160 EURUSUD, což je jeho více než půlroční minimum (situaci také ovlivnil fakt, že v Londýně a v New Yorku se včera vinou bankovních prázdnin neobchodovalo). Vidina předčasných voleb se poté podepsala i na italském dluhopisovém trhu, kde se spread mezi 10letým instrumentem a jeho německým ekvivalentem vyšplhal až na více než 230 bazických bodů. I dnes ráno pak výnosy italských bondů dále rostou.

Načasování italských předběžných voleb by mohlo zamíchat kartami i v případě Evropské centrální banky. Ta podle oficiální forward guidance má nadále v plánu ukončit program kvantitativního uvolňování v září, případně by podle potřeby mohl trvat i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace odpovídající jejímu inflačnímu cíli. A právě kombinace italského dění, které se na trzích poměrně citelně podepsalo, a evidentního zpomalení evropské ekonomiky by konec QE mohla posunout dále do budoucna.

Co se týče dnešního dne, euro se během asijského obchodování krátce odrazilo od včerejšího dna. Jeho další vývoj bezesporu ovlivní fakt, že jak americké, tak i britské trhy jsou již dnes otevřeny. Vedle toho promluví několik členů ECB, od kterých bychom se mohli dočkat i prvních komentářů ohledně situace v Itálii.

Aktuálně se euro vůči dolaru obchoduje na 1,160 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,33 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,159-1,170 EURUSD.*

Koruna zůstala vůči situaci na ostatních evropských trzích relativně v klidu, což bylo dáno i zmiňovanými prázdninami v Londýně a v New Yorku. Velkou odezvu nevyvolalo ani vstoupení guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Ten v rozhovoru pro iDnes TV opět zopakoval svou víru v brzký návrat koruna k trendu zpevňování. Vývoj posledních dní, tedy oslabení domácí měny, pak podle něj není nic významného, přičemž hlavní vinu nesou externí faktory.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Koruna se aktuálně obchoduje na 25,74 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,69 až 25,76 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,98 až 22,20 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.