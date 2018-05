Makroekonomický kalendář zeje prázdnotou, trhy budou sledovat politická dění (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Akcie Erste Group se dnes obchodují poprvé bez nároku na dividendu ve výši 1,20 EUR na akcii.

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie budou na začátku seance hledat směr.

Spojené státy zveřejnění údaje o cenách nemovitostí ve svých 20 největších metropolích a spotřebitelskou důvěru. V eurozóně publikuje ECB svůj měnový přehled o peněžní zásobě.

Výsledky hospodaření zveřejní americký výrobce kancelářské techniky Hewlett Packard.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy byly během pondělka zavřeny. Obchodníci se vrátí ke svým monitorům dnes. Asijsko-pacifický region společnou řeč během dnešního ranního obchodování nenašel. Japonské akcie pod tíhou posilujícího jenu ztrácejí necelé jedno procento. Výprodeje jsou patrné i v Číně nebo na Tchajwanu. Naopak Austrálie či Indie uzavírají dnešní seanci nad včerejšími úrovněmi.

Z pohledu makroekonomického kalendáře bude zajímavá zřejmě pouze americká spotřebitelská důvěra, která by ale neměla doznat výraznějších změn. Největší pozornost si tak vyžádá situace v Itálii, kde hrozí předčasné volby, což vede investory k opouštění některých rizikovějších investic a oslabování evropské měny. To by však mohl být pozitivní faktor pro evropské exportéry. Pro energetické tituly je důležitý současný vývoj cen ropy, které během pár dní spadly o více jak pět procent.