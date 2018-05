Ranní glosa: Italské napětí roste

Zpráva, že italský prezident nejmenuje vládu Ligy severu a Hnutí pěti hvězd, skutečně neuklidnila trhy na dlouho. Ve včerejším obchodování šly tak italské výnosy nakonec neomylně vzhůru. V tuto chvíli je desetiletý italský výnos poblíž čtyřletých maxim okolo 2,70 % - o více než 2,3 procentního bodu výše než výnos německý.Strach na trzích má ale jinou povahu než před víkendem, kdy se investoři primárně strachovali o italské veřejné finance . S pádem projektu “populistické” vlády je toto nebezpečí o něco méně akutní. Těžko si představit, že by už rozpočet na rok 2019 byl připraven jako výrazně expanzivní. A současný nárůst výnosů by italskou dluhovou trajektorii také neměl zasáhnout příliš negativně - průměrný výnos z italského veřejného dluhu je stále výrazně nad 3 %.Na druhou stranu, rozhodnutí prezidenta Mattarelly ukončit vládní námluvy kvůli osobě euroskeptického ministra financí vrací do centra italské politické debaty otázku “odporu” proti stávajícím elitám, Bruselu euru . Investoři mají strach, aby pak předčasné volby nebyly z pohledu voličů obdobou britského hlasování o vystoupení z EU, které se alespoň u části populace zvrhlo v hlasování “proti zaběhlým pořádkům”. Ostatně některé průzkumy již ukazují, že jedním z vítězů stávající politické krize může být právě Liga severu, která by v případě předčasných voleb nejvíce posílila. To zatím nemusí nic znamenat a je pravděpodobné, že do konání předčasných voleb nebudou trhy pod permanentním tlakem. Pokud se ale vyhrocená předvolební kampaň povede především o otázce, zda (ne)opustit euro , nebude se italským trhům dýchat úplně nejvolněji.