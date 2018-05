Klidný odjezd na dovolenou: když zabezpečíte svůj domov

Čas dovolených se pomalu nachýlil. Ať už bydlíte v domě, nebo v bytě, měli byste před svým odjezdem věnovat pozornost jeho zabezpečení. Stačí přitom dodržet pár základních zásad, aby byl váš domov v bezpečí i v době vaší nepřítomnosti.

Pečlivé zabezpečení svého domova podceňuje řada lidí. Jen za loňský rok bylo podle statistik Policie ČR vykradeno téměř 3 000 rodinných domů a přes 2 500 bytů. Celkové škody za celý rok činily téměř 300 milionů korun. Jak a kdy se zloději do objektů dostávají?

Před několika lety provedla společnost Jablotron, český výrobce zabezpečovací techniky, průzkum mezi vězni, kteří si odpykávali trest za vloupání a krádeže v domech či bytech. Díky němu přinesli informace o tom, jaké zabezpečení je nejlepší, co zloděje přiláká a jakých chyb se lidé nejčastěji dopouští. Většina dotázaných řekla, že do průměrně zabezpečeného bytu se dostane do pěti minut, přičemž nejčastěji se do objektu dostali otevřeným nebo špatně zajištěným oknem, což je pro ně nejsnazší cesta. Na dalším místě je podle výzkumu sklep nebo garáž, naopak vchodové dveře bývají mnohdy oříškem. V bytových domech bez balkonů však zloději chodí právě přes dveře. Jak připustily čtyři pětiny z dotázaných, přes bezpečnostní dveře se jim však dostává jen obtížně.

Napoví plná pošta i sociální sítě

Co se týče denní doby, rodinné domy bývají terčem zlodějů nejčastěji v noci, kdežto bytové/panelové domy naopak ve dne. Svůj cíl si zloděj vybírá nejčastěji na základě tipů od známých, podle plné poštovní schránky, podle toho, že se v domě dlouhodobě nesvítí či nevětrá, ale i sledováním sociálních sítí.

Jako byste byli doma

Jaké zásady a zabezpečení vám tedy zajistí poklidnou dovolenou? Jednou z možností je vhodné rozmístění detektorů pohybu, případně nasvícení objektu v případě zaznamenání pohybu nebo bezpečnostní kamery. V návaznosti na předchozí odstavec je ideální nedat najevo, že je objekt přechodně opuštěný. To lze zamaskovat například tím, že si necháte pravidelně vybírat poštu, nebudete zatahovat závěsy nebo žaluzie, nebudete na sociálních sítích zveřejňovat zážitky či fotografie z dovolené nebo její termín. Nápomocný může být také časovač zapínání světel, televize, rádia nebo i kropení zahrady.

Dobrý soused je k nezaplacení

Se všemi těmito body vám mohou pomoci i sousedé, proto je udržování dobrých sousedských vztahů více než praktické. Pokud se nemůžete obrátit na sousedy, poproste někoho z rodiny či přátel, zda by váš byt nebo dům nemohl během vaší dovolené občas zkontrolovat.

Základem jsou každopádně kvalitní vstupní dveře, mříže nebo bezpečnostní fólie na okna nebo alarm s napojením na Pult centrální ochrany. Toto napojení je důležité, neboť bez něj spuštění alarmu většinu zlodějů neodradí. Před odjezdem se vyplatí uschovat žebříky, lana a další věci, které mohou potenciálním zlodějům napomoci. Do trezoru nebo bankovní schráně pak zabezpečte cennosti a doklady a ideálně si udělejte i seznam všech cenných věcí včetně fotodokumentace či záručních listů.

Pojištění pravidelně aktualizujte

Pokud by se k vám zloděj vloupal i přes všechna možná bezpečnostní opatření, je více než vhodné mít sjednané pojištění domu či bytu a domácnosti, přičemž se jedná o dvě rozdílná pojištění. Pojištění domu/bytu se vztahuje například na okna, dveře, podlahy nebo střechu a další místa, která jsou k budově napevno připojená. Naproti tomu pojištění domácnosti se sjednává ideálně pro veškeré vybavení domácnosti, přičemž cenné mohou být včetně elektroniky také knihy nebo oblečení. Pojištění se vztahuje i na garáž, dílnu, bazén, skleník nebo zahradu. Na pojištění domácnosti by neměli zapomínat ani lidé v podnájmu, protože pronajímatel za obsah pronajatého bytu neručí. V rámci tohoto pojištění nabízí například pojišťovna Uniqa nově pojistné plnění i pro věci uložené na balkoně. Lepší krytí poskytuje také pro kola a kočárky uložené ve sklepě nebo ve společných prostorách domu, ale i pro věci studentů ubytovaných na kolejích či internátech. Celkově pojištění kryje nejen krádež vloupáním, ale i řadu dalších možných škod. Podle mluvčí pojišťovny Uniqa, Evy Svobodové, je dobré pojistnou smlouvu aktualizovat nejméně jednou za čtyři roky a vždy při zásadnějším zásahu do bydlení, například v případě rekonstrukce. Vybavení bytu nebo domu má totiž jinou hodnotu v době, kdy se do něj nastěhujete a po několika letech. Podle Svobodové je proto dobré do aktualizace pojistné smlouvy zapracovat i navýšení nebo pokles ceny vašeho vybavení.