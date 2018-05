Boj o peníze. Ministři chtějí navíc 130 miliard korun, řekli své plány

Začal boj o peníze ze státního rozpočtu. Nové dálnice, boj se suchem nebo zvyšování platů. O to se letos mezi ministry hraje. Šéfové rezortů požadují navíc celkem 130 miliard korun. Podle ministryně financí v demisi Aleny Schillerové není možné jejich požadavkům vyhovět. Plánovaný schodek státního rozpočtu by tím stoupl téměř na čtyřnásobek.

Ministr školství v demisi Robert Plaga chce dalších 20 miliard korun a to především na platy učitelů. Přidal by jim 15 procent, původní plán byl deset procent.

O 27 miliard víc chce pro Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo dopravy a to především na opravu silnic. A dalších několik miliard navíc požaduje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Nemocnice jsou často hodně podinvestované, takže já bych chtěl navýšit peníze na investice, uvidíme kolik nakonec vyjednám s paní ministryní financí," pronesl.

Dohromady chtějí ministerstva od státu navíc 130 miliard. Vláda plánuje schodek rozpočtu 50 miliard korun. S požadavky ministrů by se ale vyšplhal na téměř čtyřnásobek. "Já se pořád snažím držet schváleného schodku, tzn. 50 miliard, ale pak je to o tom, co si vláda řekně jako prioritu," upozornila Schillerová.