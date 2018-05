Díky svátkům v Londýně i New Yorku byl v regionu klid (Komentář)

Přestože se kurz eura propadl na trhu s americkým dolarem na čerstvé sedmiměsíční minimum, středoevropské měny tentokráte na tento vývoj svým oslabením nereagovaly. Důvodem mohl být zejména svátek v hlavních obchodních centrech – Londýně a New Yorku. Právě tito obchodníci totiž v posledních týdnech regionální měny výrazně ovlivňují. Pokud by ale dolar své zisky udržel, představuje to pro zítřek riziko oslabení středoevropských měn.

Zatímco proti euru dnes kurz koruny stagnoval, když osciloval kolem 25,70 CZK/EUR, vůči dolaru koruna oslabila na dohled hladiny 22,20 CZK/USD. Takto drahý byl pro nás dolar naposledy koncem srpna loňského roku.

Bez odezvy trhu dnes zůstalo vystoupení guvernéra ČNB J. Rusnoka pro iDnes TV. Žádnou zásadní informaci totiž tento rozhovor nepřinesl. Podle guvernéra není současné oslabení koruny nijak zásadní a očekává, že koruna obnoví svůj posilující trend.