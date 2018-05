Jak drahá musí být ropa, aby zasáhla světovou ekonomiku?

Ropa za 100 USD může dnes, kdy černé zlato klesá, vypadat jako vzdálená fikce. Ceny ale od minulého roku přičinlivě rostou a posun směrem k 100 dolarům může být podle některých názorů otázkou času. Tři číslice na cenovce by ale takový dopad na světovou ekonomiku jako v roce 2011 mít nemusely, odhadují analytici Bloombergu.



Důvodem jsou podle nich změny, jakými od té doby prošla ekonomika USA. Z ní by si ropa při trojmístné částce na barel sebrala 0,4 procenta, ukazují v analýze ekonomové Bloombergu. Tento odhad platí pro rok 2020, přičemž za výchozí situaci berou ekonomové částku 75 USD, což je zhruba nynější stav. Zhruba třetinu dolaru nad touto cenou dnes stojí barel severomořského Brentu, což je jeden z nejsledovanějších ukazatelů světových cen ropy.





Důvodem, proč by dopad ropy při této ceně tentokrát nebyl takový jako před sedmi lety, je ten, že se zvýšila celková cenová hladina v americké ekonomice. Oproti tomu se snížilo množství energie, která je zapotřebí na výrobu jednotky ekonomického produktu. A dalším důvodem je situace v americkém ropném sektoru, který je díky břidličné revoluci méně závislý na dovozu. Účinky ropných cenových šoků na největší světovou ekonomiku by tudíž prý nebyly takové. A to by se obratem přeneslo i na další země.



„Ropa za 100 USD nebude znát tolik jako v roce 2011,“ říkají ekonomové Bloombergu Jamie Murray, Ziad Daoud, Carl Riccadonna a Tom Orlik. „S tím, jak by Spojené státy nadále jely téměř naplno, by méně utrpěl rovněž zbytek světa – globální produkt by se v roce 2020 snížil o 0,2 procenta,“ tvrdí.



Jak drahá by tedy ropa musela být, aby světovou ekonomiku opravdu přidusila? Ekonomové Bloombergu vidí cenu pro takový scénář na 200 USD za barel. „Pochopitelně, že veškeré okolnosti, které by ropu dotlačily takto vysoko, by byly samy pravděpodobně vážnou brzdou,“ tvrdí také.



Barel Brentu se ještě začátkem tohoto měsíce pohyboval nad 80 USD. Na trzích se ale opět objevil strach z přebytečných zásob, což ceny sráželo dolů. Dnes se Brent točí kolem 75,5 za barel a americká lehká ropa WTI kolem 66,9 USD za barel.





Raketový růst ale vyloučený není, řekl dnes CNBC Bob Parker ze společnosti Quilvest Wealth Management. Saúdská Arábie, která je ropném kartelu OPEC hegemonem, chce držet ceny na současných úrovních. Ke zmíněné stovce by se mohly vyšplhat následkem naprostého kolapsu venezuelské produkce. To se zatím neděje, vyloučeno to podle Parkera ale vůbec není.



Těžba ropy ve Venezuele se v posledních letech prudce snížila. V uplynulých měsících se pohybovala kolem 1,4 milionu barelů denně, což je od roku 2015 pokles o téměř 40 %.

Vzestup až na 100 dolarů za barel je (už do léta!) možný i podle analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets. Ta kromě Venezuely upozorňuje i na další tahy na politické šachovnici, které by se musely odehrát, aby ropa vystoupala takto vysoko. Jedním z nich je eskalace politického napětí kolem Íránu. Kdyby se ten rozhodl vystoupit z mezinárodní jaderné dohody s ním, mohlo by to eskalovat riziko na Blízkém východě, tvrdí analytička.

Oproti tomu některé medvědí faktory by se musely zase utlumit. Zde budiž příkladem napětí mezi Spojenými státy a Čínou, nebo nervydrásající jednání Američanů se Severní Koreou.

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Patria.cz