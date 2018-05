Mají být u nás neomezená mobilní data? Podle bývalého šéfa O2 ne

V celé řadě evropských zemí už někteří operátoři nabízí tarify s neomezenými mobilními daty, čeští zákazníci ale stále marně čekají a velké změny je pravděpodobně nečekají ani v nejbližší budoucnosti. Podle bývalého generálního ředitele společnosti O2 je problém v tom, že by si mohli lidé data sdílet. V restauracích "all you can eat" ale podle jeho argumentů také nemůžete přizvat ostatní.

Tarify s neomezenými daty jsou nejen u nás velkým tématem. V mnoha evropských zemích nabízí operátoři velmi zajímavé nabídky, čeští operátoři se k zavedení neomezených dat ale zatím nemají. Bývalý generální ředitel společnosti O2 Tomáš Budník uvedl pro Hospodářské noviny, že neomezená data navíc nepomohou digitálnímu rozvoji.

Problém s neomezenými daty přirovnává k restauraci, kde nabízí službu "all you can eat", v rámci které mohou zákazníci sníst kolik chtějí, týká se to ale pouze jich. Podobné to podle něj bylo i v případě neomezeného volání.

"Proč je to podobné? I tady můžete provolat, kolik dokážete, ale málokdo zvládne hovořit více než 24 hodin denně. Tarif má prostě limit a tím je čas," uvedl Budník pro Hospodářské noviny.

"Neomezené datové tarify jsou ale jiné. Jednoduše totiž můžete ze svého mobilního telefonu udělat wi-fi hotspot a mobilní data pak může využívat více zařízení, klidně celá vaše rodina nebo přátelé," pokračuje Budník.