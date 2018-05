Bývalý šampión Jakub Novotný: Z ringu do OK POINTu

První podnikatelské krůčky udělal na prahu dospělosti, v osmnácti letech založil Boxing club Říčany, kde se stal trenérem. Léta strávená v ringu mu dala silný předpoklad pro kariéru úspěšného konzultanta – přijímat výzvy a obracet je ve svůj prospěch. „To už tak nějak k životu sportovců patří, každý zápas, dokonce i trénink je plný výzev. Je jen na mne, zda je přijmu a obrátím ve svou výhodu a úspěch, nebo je promarním,“ vysvětluje Jakub a pokračuje: „Právě proto si myslím, že mají bývalí sportovci skvělý předpoklad uspět v obchodu. Nezáleží totiž na tom, jak tvrdou ránu umí člověk dát, ale jak ji dokáže přijmout, zvednout se a pokračovat.“ Tímto mottem se řídí jak on sám, tak se ho snaží předávat svým spolupracovníkům a kolegům ve firmě. „Když jsem se v roce 2008 rozhodl jít pracovat do financí, byla to pro mne opravdu velká výzva, neměl jsem s nimi velké zkušenosti. Tehdy mě koučovali služebně starší kolegové, dnes je na mně, abych „dluh“ splácel a školil nováčky, což dělám rád,“ dodává k začátkům kariéry dnešní zkušený franšízant.





Vyměnil boxerské trenýrky za oblek

Ještě v dobách trenérské praxe začal pracovat v Broker Consulting. Během prvního půl roku dosáhl Jakub na šesticiferné příjmy a do jedenácti měsíců se dostal na manažerskou pozici.

Zpětně na to vzpomíná: „Byla to hodně velká životní změna, ale nikdy jsem nelitoval, že jsem ji udělal. Věřil jsem si, že to zvládnu. Velkou inspirací mi byl a stále je statutární ředitel Broker Consulting Petr Hrubý. Vybudoval z ničeho něco. Za dvacet let postavil firmu, která má obrat přes jednu miliardu korun. Přinesl principy, na kterých společnost funguje a ctí je každý sportovec – fair play, vzdělávání, přijímání výzev. Není to firma rozmělněná na několik skupin, jsme celiství a silní. Když funguje hlava, funguje celá firma. Za téměř deset let, co tu jsem, jsem nikdy nedostal opožděně provizi, ani o jeden den.“

Už z doby trénování měl řadu kontaktů. Jeho klienty byli významní podnikatelé, lidé ze showbyznysu. Kontakty na ně využívá dodnes, řada z nich jsou jeho klienty jak v ringu, tak na OK POINTu. Využití i malé příležitosti k navázání obchodního vztahu a networking je pro Jakuba Novotného důležité. Právě OK POINT přispěl k tomu, že tuto svou dovednost ještě zdokonalil.

Do OK POINTu chodí klienti sami

Zásadním krokem vpřed a zatím vrcholem jeho kariéry bylo otevření vlastní pobočky OK POINT v druhé polovině roku 2016. Měl štěstí na skvělé prostory, jeho franšízová pobočka sídlí na rohu Vinohradské ulice a náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, v místech bývalé pobočky jedné z tradičních bank.

„OK POINT znamenal zájem o spolupráci ze strany daleko většího počtu potenciálních, později pak i reálných klientů. Lidé byli na místo zvyklí chodit řešit své finanční potřeby. Propojení značek Broker Consulting a mBank na ně působí pozitivně,“ říká.

Doplnění OK POINTu vkladomatem od března 2017 mu usnadnilo spoustu práce právě při navazování nových kontaktů a hned v prvních dnech od jeho zprovoznění mu přivedl další nové klienty.

„Bylo to jednoduché, stačil jeden malý krok k těm, co přišli vybrat či vložit peníze a říci jim, co děláme, pozvat je na schůzku. Mimochodem, náš vkladomat z hlediska počtu transakcí je jeden z nejaktivnějších z celé sítě OK POINTů. Vidím v něm obrovský potenciál v růstu týmu a počtu obchodů, které ve více lidech dokážeme vytvářet,“ plánuje Novotný.

Práce s developery byl krok do neznáma, který se vyplatil

Už z boxu je Jakub zvyklý reagovat rychle na změnu situace, plánovat několik chvatů dopředu a průběžně vyhodnocovat svoje šance na úspěch. Když Broker Consulting přišel s možností kombinovat finance a reality, příliš se nerozmýšlel a šel za novou výzvou. Zmínil se jednomu z klientů o úspěšném prodeji bytu v centru Prahy.

„Oslovil jsem svého stávajícího klienta, o kterém jsem vědět, že má vazbu na velkou tuzemskou stavební firmu s developerskou činností. Viděl jsem v tom nový obchodní potenciál. V naší společnosti doposud nikdo ve velkém s developery nepracoval,“ vysvětluje franšízant Novotný. Developer měl vysoké nároky. Společně s centrálou Broker Consulting zajistili vše, co developer potřeboval včetně marketingu a právních záležitostí. Nebyl na to sám, ale stál za ním tým lidí. Během jednoho roku prodali všech 200 bytových jednotek z projektu Terasy Kladno.

„Právě díky vlastní pobočce OK POINT se mi podařilo navázat spolupráci s velkými developery, se kterými v současnosti úspěšně spolupracuji na projektech Panorama Plzeň a chystám několik nových v Kladně, Říčanech, Českém Brodě a dalších lokalitách…,“ vyjmenovává.

Příběh Jakuba Novotného je o pozitivním přístupu a využívání příležitostí, které se snaží zužitkovat na maximum. Kdo by si myslel, že být úspěšným manažerem člověka zákonitě musí vyčerpat tak, že nemá čas na své vlastní koníčky a rodinu, mýlí se. Jakub se stále zvládá věnovat i své velké zálibě sportu – boxu a posilovně, ale také svým dvěma dětem. Najde si čas i na fotbal a lezení po stěnách. Když je hezké počasí, se synem pak zdolávají i menší skály v přírodě.