Cena ropy padá v reakci na očekávané uvolnění těžebních limitů

Ropě se během pátku podařilo vymazat třítýdenní zisky a propadem cen o tři procenta se postarala o nejvýraznější jednodenní pokles od července 2017. Impulzem k propadu cen, který se dnes prohlubuje až na úroveň 75 USD /barel, byly informace o plánovaném navýšení produkce států OPEC+, ke kterému by mělo dojít na červnovém zasedání. Pozornost se tak v současné chvíli odvrátila od otázky, zdali vůbec k uvolnění dojde, k otázce, o kolik kartel zvýší produkci. V kuloárech se spekuluje, že by se na trh mohlo vrátit mezi 300 tis. barely denně až 1 m. barelů denně, v závislosti na tom, zda se státy dohodnout „pouze“ plnit stanovené limity (tj. netlumit těžbu nad rámec dohody), nebo i kompenzovat výpadky ostatních zemí, tedy Venezuely a potenciálně i Íránu.Z pohledu na skladbu futures kontraktů na Brent je zřejmé, že výprodej šel ruku v ruce s prudkým propadem sázek na další růst cen ropy . Ty v minulém týdnu klesly o celých 9 %, což je nejvíce od června 2017. V relativně omezené míře tak došlo k materializaci rizika vysokého počtu býčích sázek v případě nenadálého medvědího závanu. Ten byl navíc částečně umocněn dalším nárůstem aktivity amerických těžařů (+15, celkem 859 aktivních vrtných souprav), které tak bylo třešničkou na dortu pátečního zmaru ropných býků.V tomto týdnu se již bude pozornost výrazněji stáčet právě k jednání kartelu OPEC, jež se bude konat 22. června. Samotná diskuze nad rozsahem navýšení těžby může cenu ropy ještě dále oslabit. Na druhou stranu si nemyslíme, že by cena ropy měla prudce klesat, kupř. výrazněji pod 70 USD /barel. Takový pokles totiž není v zájmu producentů a tak v případě potřeby očekáváme z jejich strany adekvátní komunikaci, která cenu zpátky “usměrní”.