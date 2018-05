Populisté vládu v Itálii nesestaví, prezident odmítl euroskeptika

Designovaný italský premiér Giuseppe Conte se o víkendu vzdal jmenování do funkce. U prezidenta Sergia Mattarelly neuspěl s návrhem na sestavení vlády podporované protiimigrační Ligou a protestním Hnutím pěti hvězd (M5S). Mattarella odmítl jmenovat ministrem financí euroskeptického ekonoma Paola Savonu, za což obě koaliční strany prezidenta ostře kritizovaly. Podle agentury AP tak v Itálii selhal pokus o sestavení první populistické vlády. Země tak směřuje k předčasným volbám.

Mattarella svůj krok zdůvodnil Savonovým odmítavým postojem ke společné evropské měně, který by podle prezidenta vyvolal poplach na finančních trzích. Poukázal na to, že už nyní se Itálii prodražuje si půjčovat nové peníze. Zdůraznil, že nehodlá připustit ve vládě někoho, kdo podporuje odchod Itálie z eurozóny. Hnutí pěti hvězd ale toto tvrzení vyvrací: že by Savona chtěl dostat Itálii z eurozóny, označilo za falešné a poplašné mediální spekulace.

Jedenaosmdesátiletý Savona je zkušený ekonom - v minulosti řídil ministerstvo průmyslu a obchodu, pracoval v italské centrální bance, zkušenosti má i ze soukromých bank. Kriticky se ale staví k členství Itálie v eurozóně, vstup do ní považuje za "historickou chybu" a společnou měnu euro popisuje jako "německé nebezpečí".

Mattarella se dnes sejde s bývalým funkcionářem Mezinárodního měnového fondu Carlem Cottarellim, kterého by mohl pověřit sestavením prozatímní úřednické vlády. Ta by měla dovézt zemi k novým volbám, pokud se v parlamentu už nenajde jiná síla k sestavení politické vlády.

Vůdce Ligy Matteo Salvini řekl, že by bylo lepší uspořádat nové volby. Ty by se podle italských médií mohly konat už v říjnu. "Nenecháme se nikým vydírat," prohlásil Salvini s tím, že by koaliční vláda nemohla fungovat s vnucenými omezeními. "Pokud máme demokracii, pak to jediné, co zbylo, je vrátit slovo italskému lidu," dodal.

Vůdce M5S Luigi Di Maio označil prezidentovo rozhodnutí za nepochopitelné. "V tom případě jsou volby k ničemu," prohlásil s tím, že o politice v Itálii rozhodují stále titíž lidé. Tím měl na mysli starou garnituru, proti níž se právě M5S dlouhodobě vymezuje. Podle něj může být ve vládě trestně stíhaný politik jako šéf diplomacie Angelino Alfano, ale už ne někdo, kdo kritizoval Evropu.

Představitelé M5S už předtím dali najevo přesvědčení, že úsilí o vznik koaličního kabinetu vzalo za své. "V tom případě budou nové volby," uvedla s odkazem na své zdroje agentura ANSA. Také přišly s výhrůžkou, že se pokusí v parlamentu iniciovat proces sesazení prezidenta.

Conte již prezidentovi představil seznam členů budoucí vlády. Prezident svůj nesouhlas se jmenováním Savony přitom Contemu sdělil už na neformální páteční schůzce. Liga, která je označovaná za krajně pravicovou stranu, vzápětí varovala, že od snahy prosadit Savonu do čela resortu financí neustoupí.