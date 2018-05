Americká ekonomika nepřetržitě tvoří nová pracovní místa (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Politika se nevytratí z hledáčku investorů ani v tomto týdnu, když v Itálii budou pokračovat jednání o nové vládě. Pozornost bude také na inflaci. Zatímco americký cenový růst vykáže zpomalování, evropská inflace podle všeho zrychlí. Obrázek zdravého hospodářského růstu v USA v pátek potvrdí zpráva z tamního trhu práce.

Inflace v eurozóně zrychluje, zatímco v USA zvolňuje

I přes zhoršení důvěry v ekonomiku eurozóny a pokračující politickou nejistotu by se euru tento týden mělo dostat pevnější půdy pod nohama. Očekáváme totiž slušná inflační čísla z Německa a Francie, která by měla celkovou inflaci za eurozónu v květnu dostat o 0,4pb výše než v dubnu. Na druhé straně deflátor jádrových cen v USA za duben pravděpodobně zvolnil. Navíc i páteční report z trhu práce dopadne podle nás nepatrně hůř, než trh očekává.

Revize domácího HDP směrem nahoru by nás nepřekvapila

Polsko a Česko se tento týden dočkají zpřesněných údajů o růstu ekonomiky v prvním čtvrtletí roku. Zatímco polská ekonomika na mezičtvrtletní bázi pokračovala ve velmi silném růstu, domácí ekonomika zpomalila. Zveřejněná struktura HDP odhalí, co stojí za rozdílem v růstových dynamikách Polska a Česka. Nicméně by nás vůbec nepřekvapilo, pokud by statistický úřad spolu s plánovanou revizí údajů za celý loňský rok upravil směrem nahoru i dynamiku prvního čtvrtletí letošního roku.

Zaostřeno na dnešek: Svátky na hlavních trzích zajistí klidnou obchodní seanci

Státní svátky ve Spojených státech a Velké Británii zklidní dění na světových finančních trzích. Navíc dnes nebudou zveřejněná žádná důležitá data ani ve světě, ani v regionu. Očekáváme tak klidnou seanci jak doma, tak ve světě. Vzruch by mohla přinést politická prohlášení různého druhu.

Začátek týdne bude na globálních trzích nezajímavý

Chybějící data i nepřítomnost mnoha obchodníků na trhu vnesou do dnešního obchodování klid. Euro by tak mohlo zastavit svůj propad z předchozích týdnů. To ostatně již naznačuje asijské obchodování, během něhož euro přidalo skoro dvě třetiny procenta.

Euro i ke konci minulého týdne padalo

I přes stabilizaci důvěry v evropskou, potažmo v německou ekonomiku společná evropská měna nepřestala vykazovat ztráty. Její kurz se dostal až na 1,165 USD/EUR, což představuje nejslabší úroveň od loňského listopadu. Přitom v pátek ani americká data neoslnila.

Ani region novinky nepřinese

Regionální kalendář ekonomických událostí je pro dnešek úplně prázdný. Středoevropské měny tak budou dnes ve vleku globálních událostí. To je vidět již na jejich vývoji v průběhu dnešní asijské seance. Spolu s eurem se vydaly k silnějším hodnotám. Nejprudší pohyb zaznamenal maďarský forint, ale o něco silnější je i česká koruna. Ta se vzdálila od hranice 25,80 CZK/EUR, kolem které oscilovala v minulém týdnu.

Oživení by na trhy mohl přinést videorozhovor guvernéra ČNB Rusnoka na serveru idnes. Mimo jiné by měl okomentovat ceny bytů, ale dostat by se mohlo i na témata měnové politiky.

Koruna se na konci týdne stabilizovala kolem 25,80 CZK/EUR

Koruna se i pátek pohybovala nad 25,80 CKZ/EUR, nicméně v samém závěru pátečního klidného obchodování skončila pod touto hladinou. Nedařilo se maďarskému forintu, který zespodu atakoval hranici 320 HUF/EUR. Ta nakonec odolala, a forint tak uzavřel těsně pod ní. Dobře si nevedl ani polský zlotý, který se obchodoval za 4,313 PLN/EUR.