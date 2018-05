Znáte tyto 3 možnosti výhodnějších nákupů na internetu?

Nebaví Vás trávit dlouhé hodiny hledáním výhodných nabídek koupě zboží na internetu? Díky třem níže uvedeným způsobům nakoupíte ve slevě snadno, rychle a prakticky kdykoliv si vzpomenete, tj. bez ohledu na to, jestli má Váš oblíbený obchod zrovna výprodejovou akci.

Akční nabídky

Slevové letáky v poštovní schránce nemá rád nikdo. Lepší je to ale s jejich elektronickou podobou, která je dostupná např. na portálech typu akcniceny.cz, kupi.cz, iletaky.cz. V rámci akčních nabídek můžete ušetřit až 80 %, nejčastěji 10 % - 30 %. Navíc, výše uvedené portály pokrývají nabídku řádově desítek prodejců, nejste tedy závislí na tom, která ze společností dodává či nedodává akční letáky v tištěné podobě do vaší poštovní schránky. Akční letáky v elektronické podobě dnes produkují i velcí internetoví hráči jako např. Košík.cz, Mall.cz, Astratex či Baťa.

Cashback

V rámci cashbacku získáváte část své útraty zpět. Ušetřit můžete prakticky na jakémkoliv typu zboží. V cashbackových programech najdete i „zavedené“ společnosti typu. Dr. Max, Baťa, Atratex, Mall.cz, Mironet, Booking, Bonprix. Nejjednodušším způsobem, jak získat zpět část peněz za své nákupy je registrace do některého z těchto casbackových portálů: Plnápeněženka.cz, Vratnépeníze.cz, Tipli.cz

Příklad výše odměny za nákup v rámci cashbacku 3 největších cashbackových portálů

Prodejce Vratnépeníze.cz Tipli.cz Plnápeněženka.cz Notino až 5 % až 5 % až 5 % Feedo.cz až 5 % až 8,3 % až 5 % Pilulka.cz 2,50% 6% 2,50% Dr. Max až 5 % až 5% až 5 %

Detailní porovnání cashbackových portálů najdete na http://cashback-portaly.komparomat.cz/

Cashbackové portály fungují tak, že dříve než provede nákup u některého ze zapojených prodejců, jdete na stránku cashbackového portálu, kliknete na odkaz vedoucí na internetové stránky prodejce a následně nakoupíte. Výplata peněz probíhá po dosažení předem stanoveného limitu a je podmíněna právě klinutím na „cashbackový“ odkaz a pochopitelně, úspěšným nákupem zboží.

Minimální výše vyplácené odměny cashbackových portálů

Cashback Částka Tipli.cz 1 Kč Plnápeněženka.cz 1 Kč Vratnépeníze.cz 300 Kč Refundo.cz 25 Kč Hamty.cz 50 Kč Získejte.cz 299 Kč Alvarado.cz 200 Kč

Věrnostní programy

Digitalizace naštěstí dorazila i mezi věrnostní programy, tj. abyste se mohli těšit z výhodnějších cen, nemusíte si vyřizovat další a další plastové kartičky. Stačí, když se registrujete do aplikace Portmonka a následně se elektronicky zaregistrujete do věrnostních programů partnerů této aplikace. Samozřejmě, registrovat do věrnostních programů se můžete i přímo na internetových stránkách jednotlivých prodejců, aktuální přehled věrnostních programů najdete na stránkách http://databazevernostnichprogramu.cz/