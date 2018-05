Ceny ropy čeká velká revoluce - nová palivová pravidla pro námořní dopravu

Ceny ropy v poslední době reagují na rétoriku ohledně stažení jaderné dohody s Íránem a na možné uvalení sankcí na Venezuelu kvůli nespravedlivému volebnímu procesu. Poté, co americký prezident Donald Trump označil volby ve Venezuele za „podvod“, uvedla Federica Mogherini, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ve svém prohlášení, že „EU a její členské státy zvažují uvalení příslušných opatření“. Je tu ale ještě významnější faktor ovlivňující ceny ropy během následujících dvou let. A to revoluce v přepravě.

Nová pravidla Mezinárodní námořní organizace (IMO) zakáží lodím používat paliva s obsahem síry vyšším než 0,5 % oproti současným 3,5 %, pokud lodě nemají zařízení k čištění emisí síry. Nová pravidla vstoupí v platnost asi za 18 měsíců a pro největší těžaře ropy jsou zdrojem velkých obav. To proto, že globální energetický a dopravní průmysl není na blížící se změnu připraven. „Je to největší změna v dějinách trhu,“ řekla pro CNBC Amrita Sen, vedoucí analytička Energy Aspects.

Proč ke změnám dojde?

Ve snaze dosáhnout čistšího energetického trhu se změny IMO zaměřují konkrétně na snížení emisí síry. Škodlivé emise pak vedou ke kyselům dešťům, které škodí vegetaci a zvířatům, a bývají spojovány i s respiračními onemocněními.

Nadcházející opatření by měla vytvořit na trhu přebytek paliv s vysokým obsahem síry a naopak posílit poptávku po produktech v souladu s IMO. Tedy měla by zvýšit tlak na petrochemický průmysl, aby produkoval podstatně více ekologičtějších paliv. „To je velmi důležité, protože producenti z Blízkého východu na tom těžce prodělávají, protože jejich ropa má vysoký obsah síry,“ řekla Sen. Naopak pro USA budou opatření IMO o něco jednodušší díky jejich lehčí ropě.

Co to znamená pro ceny ropy?

Podle analytiků z Morgan Stanley se benchmarková ropa Brent vyšplhá do roku 2020 na 90 USD za barel, až nová pravidla IMO změní typ preferovaných paliv.

