Rakousko výrazně mění svoji představu o „dekarbonizované“ společnosti

Technologická univerzita ve Vídni přišla před několika týdny se zprávou, že tepelná čerpadla jsou vhodnějším zdrojem energie pro dálkové vytápění než jiné obnovitelné zdroje energií , např. solární panely či větrné elektrárny, na které nejen tato západoevropská země velmi spoléhala. Dva a půl roku trvající výzkum se zabýval náklady výrobu energie pro dálkové vytápění za pomoci tepelných čerpadel, zejména s ohledem na tepelné ztráty vznikající v rámci distribuce tepla.

Poté, co se Evropa začala probouzet do reality ze snů o nezávislosti na fosilních palivech za pomoci energie ze slunce či větru, jsou to právě tepelná čerpadla, na co se upírá pozornost vlád a místních samospráv západně od hranic České republiky.

Švýcarsko má s dálkovým vytápěním za pomoci tepelných čerpadel dobré zkušenosti

Výše uvedená studie podpořila současné ambiciózní plány rakouských politiků na zvýšení podílu energie z tepelných čerpadel na celkové spotřebě tepla dodávaného dálkovým vytápěním na 10 % - 30 %, čímž by se Rakousko přiblížilo další alpské zemi – Švýcarsku, kde mají vzdálené dodávky tepla vyrobeného tepelnými čerpadly dlouhou tradici.

Nárůst podílu energie z teplených čerpadel, i na úkor větrných elektráren

To, že Rakousko nově vkládá větší naděje do tepelných čerpadel není způsobeno pouze „chladným“ kalkulem a pokračování v politice „dekarbonizace“ země. Rakousko se, stejně jako například Německo, potýká s nestabilitou energetické sítě způsobené nestabilními dodávkami energie z větrných elektráren. Stabilní výkony tepelných čerpadel pak vypadají jako ideální řešení bez nutnosti slevovat z ambiciózních plánů na snižování emisí C02.

Rakousko si nepálí prsty s fotovoltaikou ale biomasou

Zároveň, Rakousko řeší problém s jiným zdrojem energií – biomasou. Podpora topení biomasou zde zažívá boom od poloviny devadesátých let, i díky finanční podpoře ze strany států, což negativně ovlivňuje trh se dřevem a výdajích státního rozpočtu (Rakousko garantuje výkupní ceny elektrické energie)

Vysoký potenciál využití geotermálního tepla má 38 oblastí

Rakousko v tomto směru bude spoléhat na nízkoteplotní zdroje energie, tj. geotermální teplo, jež má vysoký potenciál zejména v okolí Vídně a Salzbursko

Oblasti Rakouska s největším potenciálem využití geotermální energie pro dálkové vytápění za pomoci tepelných čerpadel

