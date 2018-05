Víkendář: Fischer o ostudě Německa, Evropě zmítané vírem dějin a ničícím Trumpovi

Bývalý německý ministr zahraničních věcí Joschka Fischer hovořil v rozhovoru pro Der Spiegel o „ničivých důsledcích“, které podle něj bude mít rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa vypovědět jadernou dohodu s Íránem. Důsledky „budou mnohem dramatičtější, než se obvykle uvádí“. Cílem dohody totiž bylo zabránit pohromě ve formě rozsáhlé pozemní války v Íránu. „Po válce v Iráku se Írán neúspěšně snažil rozdělit Evropu a Spojené státy. Až Donaldu Trumpovi se to ale skutečně povedlo,“ míní bývalý ministr.



Fisher podle svých slov nevěří, že Trumpovi šlo o rozpoutání války mezi USA a Íránem, protože americký prezident se dostal k moci i díky kritice nikdy nekončících konfliktů, které jeho zemi zatěžují. Fisher ale zároveň tvrdí, že prezidentův bezpečnostní poradce John Bolton „má na všechno jen jedno řešení, a tím je bombardování“. Tomu sice není třeba dávat přehnaný význam, ale pokud se Írán znovu začne obohacovat uranem, reálně hrozí válka mezi ním a Izraelem. Ta už koneckonců probíhá na území Sýrie.



Vedle toho kvůli americkému vypovězení dohody roste v Sýrii riziko konfliktu mezi Íránem a Irákem. „Je pravda, že současná krize je výsledkem prvotního hříchu, kterým byla invaze do Iráku. Růst regionálního významu Íránu by nebyl možný bez aktivní pomoci George W. Bushe a amerických neokonzervativců. A bez kolapsu Iráku by nedošlo ani k takovému rozšíření Islámského státu v Sýrii,“ míní bývalý ministr.



Transatlantické partnerství už podle Fishera nelze brát jako danou věc, ale „bylo by bláznivé jej zničit našimi vlastními kroky“. Americký prezident „záměrně ničí americký světořád“, a zatímco například dříve na NATO útočili obvykle levicoví zelení, dnes to je hlavně americký prezident. Ten také zpochybňuje německý ekonomický model, který je zaměřen zejména na exporty. „Mnozí tvrdí, že bychom to neměli nechat jen tak. Ale takové požadavky jsou pro mě zábavné. S ohledem na rozložení sil je někdy možné jen skřípat zuby,“ řekl Fisher.



Západ podle Fishera nemůže přežít bez USA a Velké Británie a už vůbec ne s rozdělenou a slabou Evropou. Ta proto musí razantně posílit. Pokud se ale nechá zmítat vírem dějin, nepodaří se jí to. „Co jsem já namísto toho jen za minulý týden četl? Němečtí vojenští piloti ztrácejí své licence, protože nemají nalétáno dost hodin kvůli poruchám na vrtulnících. Ponorky nemohou vyplout, protože nejsou náhradní díly. Máme jen čtyři bojeschopné Eurofightery. To je ostudné a kdyby se mě někdo zeptal, jestli jsme schopní se bránit, odpovím, že ne,“ uvedl Fisher. Jeho země prý musí mít schopnost se bránit i přesto, že většina Němců nechce zvyšovat výdaje na armádu.



Někteří sice tvrdí, že řešením současné situace je přilnout k Rusku, ale podle Fishera by to znamenalo rovnou se vzdát namísto toho, aby došlo k posílení obrany. „Měli bychom se snažit o dobré vztahy s Ruskem, ale ne z pozice na kolenou. V Moskvě bychom tím body u nikoho nenasbírali,“ míní bývalý ministr. Německo podle něj musí „transformovat svou finanční sílu do moci politické a použít ji v zájmu Evropy“. Což znamená zejména provádění „masivních investic do Evropy“.



Zdroj: Der Spiegel