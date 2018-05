Kongres USA zmírňuje zákon o bankovnictví Dodd-Frank

Americký kongres schválil v úterý 22. května zákon zmírňující bankovní regulaci, kterou zavedl prezident Obama v reakci na finanční krizi před deseti lety. Cílem zákona Dodd-Frank z roku 2010 bylo zabránit dalšímu poklesu a kontrole nadbytků na Wall Street.

Přijetí zákona je hlavní legislativní vítězství pro Donalda Trumpa. Většina (258 hlasů - včetně 33 demokratů - proti 159) schválila uvolnění bankovních omezení zavedených v USA v návaznosti na finanční krizi v letech 2007-2008. S tímto novým schválením již nebude tisíce malých a středních bank podléhat některým pravidlům kontroly uložených zákonem Dodd-Frank z roku 2010 za nejvyššího dohledu centrální banky (FED). Prah, na který se tento dohled uplatňuje, se zvyšuje z 50 miliard dolarů na 250 miliard dolarů aktiv. Klíčové zásady pro největší instituce na americkém území však zůstávají v platnosti.

Cílem zákona Dodd-Frank bylo zabránit možným krachům a zabránit bankám chovat se nezodpovědně, pokud šlo o rizika. Republikáni to považovali za příliš restriktivní krok. Věrný svému slibu deregulace americké ekonomiky, podepsal prezident USA 3. února 2017 v tomto smyslu dekret na přezkoumání všech finančních právních předpisů v zájmu spuštění síly finančního průmyslu.

Republikáni toto rozhodnutí o uvolnění zákona vnímají jako významný krok vpřed vedoucí k eliminaci nadměrné regulace americké ekonomiky. Oponenti, včetně vůdkyně demokratů Nancy Pelosiové, tvrdě zastávají ochranu po krizi v roce 2008. V diskusích před přijetím Pelosiová řekla, že „zákon potenciálně ohrožuje stabilitu finančního systému a americké ekonomiky“. Považuje to za cestu zpět do období, kdy nedůvěra Wall Street způsobila historický finanční kolaps. Senát toto rozhodnutí přijal už 14. března tohoto roku, nebo-li deset let po neúspěchu banky Bear Stearns v New Yorku, který odstartoval globální finanční krizi.