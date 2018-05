Souhrn 25.5. - Evropa se asi zalekla GDPR, euro stejně tak, ropa klesá kvůli navýšení limitů, BCPP pod silným tlakem

12.h - Evropa silněji roste, euro slabší, ropa pokračuje v poklesech, BCPP na hraně 1000 bodů indexu PX

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 21. týden nebývale výraznou likviditou vysoko nad obvyklým průměrem a silnější korekcí, která stáhla index burzy PX výrazněji pod hladinu 1100 bodů.Evropské akciové trhy v průběhu odpoledne neudržely dopolední pozitivní náladu a začaly ztrácet. Jako jeden z důvodů se nabízí dnešní ostrý start nové legislativy známé pod zkratkou GDPR. Nová evropská pravidla ohledně ochrany osobních dat jistě vykouzlila již mnohé vrásky na ustaraných tvářích a nevěřícně kroutících hlavách. V mnoha případech zůstává "rozum stát" a vzniklé prostředí zmatků a nejasností nebude patrně příliš příznivé pro investory.Nevěřícné kroucení hlavou ostatně bude na místě i v případě amerického prezidenta Trumpa, který teprve včera oficiálně zrušil vyjednávání s KLDR a dnes už zase uvádí, že komunikace probíhá a klíčový summit plánovaný na polovinu června do Singapuru by se možná mohl uskutečnit.Investoři se zájmem sledují také propad cen ropy US trhy jsou v průběhu svého dopoledního obchodování nejisté a hledají další jednotný směr. Euro s největší pravděpodobností negativně reaguje na zmíněnou šarádu s GDPR a dále silně oslabuje. Koruna po slovech guvernéra centrální banky poněkud poodstoupila od hranice 25,8 za euro , kam se v posledních dnech posunula. Ropa jako jedna z mála reaguje vcelku předvídatelně a "tak, jak by měla". Rozhovory SA, SAE a Ruska o možném částečném uvolnění produkčních limitů posílají ceny do silnější korekce. WTI se noří hlouběji pod hranici 70 USD , severomořský Brent pak k 77 USD BCPP v první polovině dne vcelku v klidu balancovala na hranici 1100 bodů indexu PX , ale později odpoledne přišla poměrně silná prodejní vlna, která zatlačila trh pod tuto hranici. Výrazně se v tomto angažovaly především akcie Erste , KB a ČEZu s podporou PMČR. Proti poklesu se pak stavěl zájem o akcie Monety a O2 Akcie Avastu ve finále ukončily růstovou korekci a začaly opětovně ztrácet.