Dobrá zpráva. Ženám s dětmi by se mohly výrazně zvýšit důchody

Lidovci chtějí mimo jiné zvýšit důchody ženám s dětmi a zajistit jim možnost dřívějšího odchodu do starobní penze v závislosti na počtu vychovaných dětí. Poslanci TOP 09 požadují vyškrtnout z vládní novely pasáž o růstu pevné části důchodů. Pozměňovací návrhy zazněly v dnešním druhém čtení předlohy. Zamíří do závěrečného schvalování.

Poslanci KDU-ČSL podle úpravy Pavly Golasowské navrhují, aby se ženám zvyšoval přiznaný důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Poslankyně chce i několik změn ve vdovských důchodech. Při souběhu invalidního a vdovského důchodu by se obě penze měly poskytovat ve plné výši, doba pobírání vdovského důchodu by se měla prodloužit z jednoho roku na dva roky.

Nutná doba pojištění pro nárok pozůstalého na vdovský důchod by se mohl podle Golasowské návrhu zkrátit až o jeden rok. Poslankyně také navrhla zvýšení procentní výměry z 50 procent na 60 procent z původní výměry vdovského a invalidního důchodu. "Protože i ty vdovské důchody, řekněme si, není to nijaká hitparáda a jsou opravdu nízké," řekla Golasowská. Její stranický kolega Vít Kaňkovský navrhl zkrátit minimální dobu důchodového pojištění pro nárok na důchod na 30 let, nebo na 25 let z nynějších 35 let.

Vládní novela zejména zvyšuje podíl pevné části důchodu, která je pro všechny stejná, z nynějších devíti na deset procent. Cílem je přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody, u nichž základní výměra činí významnou část penzí. "Dochází k další snaze o nivelizaci důchodového systému. Současný důchodový systém přitom už nyní patří k nejvíce rovnostářským v Evropě," vysvětlila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) návrh na vyškrtnutí této pasáže novely.

Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová tvrdí, že vládní návrh neznamená oslabení principu zásluhovosti při výpočtu rozhodující části důchodu, tedy procentní výměry. "U nově přiznávaných důchodů se nijak nezmění způsob výpočtu této procentní výměry důchodu na základě celoživotních příjmů, a jen se zvyšuje všem stejně výše základní výměry," řekla. Podle zpravodaje Jana Bauera (ODS) se ale zásluhovost nesporně snižuje, a to podle něho ze 78 na 76 procent.

Bauer chce změnit druhou část vládní předlohy, podle níž by se lidem nad 85 let zvýšil měsíční důchod o tisícikorunu. Podle Bauerových úprav by se tento bonus měl vyplácet po 20, nebo variantně po 25 letech od vyplacení první penze. Pekarová také chce, aby za smluvní asistenty postižených lidí platil důchodové pojištění stát.