Růst, hodnota, povídkovost - je dobré vědět, do čeho vlastně investujeme

Ono pověstné „všeho s mírou“ platí bezesporu i o používání různých investičních pravidel a konceptů. Vezměme si třeba takové tradiční rozdělení akcií na růstové a hodnotové. První z nich by měly být atraktivní díky očekávané expanzi. Druhé by měly svou atraktivitu čerpat z investiční hodnoty skryté (a zároveň vytvořené) přehnaným pesimismem vyvolaným problémy na úrovni firmy, či odvětví. Pokud bychom ale byli důslední, museli bychom uvažovat trochu jinak: První skupina je atraktivní v případě, že trh stále nedoceňuje hodnotu pramenící z růstového potenciálu (trh podstřeluje optimismus). V druhém jsou akcie atraktivní když trh přestřelil svým pesimismem. V obou případech tak hovoříme o skryté hodnotě (tj., je nesmysl stavět ji proti růstu).



Namísto výrazu „růstové akcie“ tak někdy používám výraz „akcie povídkové“ (i když i to má samozřejmě své definiční mouchy). Z nějakého důvodu moje klasifikace nějaké akcie jako titul povídkový ale u nejednoho čtenáře této akcii fandící vyvolává negativní emoce. Rád bych se tedy tomuto tématu dnes na několika praktických příkladech pověnoval.





Vezměme si nejdříve takový Twitter. V roce 2017 na volném toku hotovosti vydělal 640 milionů dolarů . Představme si, že tyto peníze bude akcionářům generovat do nekonečna – stane se z něj nudná stagnující firma, u které si akcionáři v průměru přijdou na nastavený standard. Současná hodnota takového toku hotovosti je na 9,1 miliardy dolarů . Kapitalizace Twitteru dosahuje 24,6 miliard dolarů . Tudíž: Současná schopnost generovat cash flow „pokrývá“ asi třetinu kapitalizace firmy . Dvě třetiny stojí a padají s dalším růstem – tedy fakticky s příběhem, či povídkou o tom, jak dovede Twitter organicky i neorganicky navyšovat tržby, zisky, cash flow.Nebo třeba Tencent, který vydělal loni 74 miliard renminbi, tedy asi 11 miliard dolarů . Pokud by je vydělával odsud až na věčnost, současná hodnota takového toku hotovosti by dosahovala 104 miliard dolarů . Kapitalizace Tencentu se přibližuje 500 miliardám dolarů . Současná schopnost generovat cash flow jí tedy pokrývá asi z jedné pětiny. Pro někoho může být taková míra povídkovosti překvapením, protože žije v domnění, že takováto „cash cow“ stojí na pevných nohou své současné ziskovosti. Provozně jistě ano, ale u ceny akcií a kapitalizace to je něco jiného.Jde tedy o povídkové akcie v tom smyslu, že současná schopnost vydělávat peníze ospravedlní jen dost malou část kapitalizace a hraje se zejména o budoucí růst. Což je významná informace, kterou není radno ignorovat, či před ní zavírat oči. Už proto, že ceny akcií takových firem bývají hodně citlivé na různé dlouhodobé výhledy a změny očekávání managementu, představování, či naopak nepředstavování nových (ne)převratných produktů apod. Naopak menší důraz u nich může být kladem na to, jestli v daném čtvrtletí zrovna dosáhly očekávaných čísel, či ne.Extrémem povídkových akcií jsou firmy jako Tesla , či třeba marihuanové akcie . Ty totiž žádné volné cash flow negenerují, jsou s ním naopak v záporu. Příběh o budoucí expanzi tak pokrývá celou kapitalizaci. Pokud na sebe pak taková firma ale navěsí nemalé dluhy, padá teze o tom, že investoři hledí hlavně do budoucnosti. Dluhy totiž musí být spláceny a to výrazně zvyšuje relevanci aktuálních čísel.Podívejme se na druhý extrém, třeba takovou Air France. Její kapitalizace se minulý týden dostala na 3,57 miliard eur . Pokud by firma na volném toku hotovosti vydělávala to, co v průměru během posledních pěti let (0,15 miliardy eur ), současná hodnota takového toku by dosahovala 3,42 miliard eur . Jinak řečeno, trh zhruba čeká, že AF svým akcionářům vydělá v průměru cca oněch 150 milionů eur ročně. V roce 2017 přitom firma vydělala 600 milionů dolarů a pokud bychom se odrazili od této částky, dostaneme současnou hodnotu značně převyšující kapitalizaci. Pro mne jde o akcii nepovídkovou v tom smyslu, že tu není žádný příběh o expanzi do nebes, hraje se „jen“ o to, zda se podaří udržet standard posledních let.Čtenář může namítnout, že to je ale zase jen povídka. A bude mít pravdu. I zde v konečném důsledku uvažujeme pouze nad tím, zda jde o akcii podhodnocenou, či ne. Hodnota podobných konceptů je dána pouze tím, zda nás vedou relevantním směrem, či nikoliv. V tomto případě tedy v tom, zda nám dobře popisují, do čeho vlastně investujeme a jaká rizika s tím pojí. A je podle mne zřejmé, že pokud u nějaké akcie současný tok hotovosti ospravedlňuje jen 10 % kapitalizace, je to úplně jiný „živočišný druh“, než titul, u kterého ospravedlňuje 100 % kapitalizace. Takový poměr je přínosné znát. Ale nejde v žádném případě o to, že by jedna akcie byla kvůli tomuto poměru a-priori lepší, či horší! Jen se u nich hraje o něco trochu jiného.